Польша тестирует новую биометрическую систему контроля на границе с Украиной: есть ли очереди
- Польша тестирует новую систему биометрического контроля на границе с Украиной, что может вызвать задержки в оформлении.
- Система включает распознавание лица и снятие отпечатков пальцев, а полное внедрение ожидается в октябре.
Польские пограничники начали испытания новой системы биометрического контроля на отдельных пунктах пропуска во Львовской области. Вследствие введения этих дополнительных мер безопасности могут возникнуть задержки в оформлении.
Обновленная процедура предусматривает распознавание лица и снятие отпечатков пальцев для лиц, которые въезжают и выезжают из Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Что известно об очередях на границе с Польшей?
Пограничники Польши начали тестирование новой системы биометрического контроля на отдельных пунктах пропуска. Эта система предусматривает считывание данных с одежды и снятие отпечатков пальцев для лиц, которые въезжают в Украину и выезжают из нее.
Многие путешественники сообщили, что опаздывают на поезда и рейсы из-за новых проверок безопасности. Впрочем, во время телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко дал ответ на вопрос о задержках на границе с Польшей. Заверил, что сейчас на украинской границе с Польшей нет значительных очередей.
Но ранее ЕС в целом информировал о том, что готовится к внедрению новая система фиксации пересечения границы. Это будет касаться всех стран Шенгена и это может, особенно в начале, несколько затянуть процесс оформления,
– сказал он.
По словам представителя, новая система заработает в полном объеме в октябре. Демченко порекомендовал гражданам планировать свои путешествия с учетом дополнительного времени на возможные задержки на границе.
Какие изменения в пересечении границы ждут в 2025-м?
- В июле стало известно, что Европейская комиссия с октября 2025 года запустит долгожданную систему въезда-выезда (EES) на границах ЕС. Она будет иметь переходный период в 6 месяцев.
- Ее запуск неоднократно откладывали, но сейчас официальные лица подтверждают, что система все же будет внедрена.
- Система EES отменяет штамповку паспортов и будет отслеживать передвижения через внешние границы электронно.