Польские пограничники начали испытания новой системы биометрического контроля на отдельных пунктах пропуска во Львовской области. Вследствие введения этих дополнительных мер безопасности могут возникнуть задержки в оформлении.

Обновленная процедура предусматривает распознавание лица и снятие отпечатков пальцев для лиц, которые въезжают и выезжают из Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Что известно об очередях на границе с Польшей?

Многие путешественники сообщили, что опаздывают на поезда и рейсы из-за новых проверок безопасности. Впрочем, во время телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко дал ответ на вопрос о задержках на границе с Польшей. Заверил, что сейчас на украинской границе с Польшей нет значительных очередей.

Но ранее ЕС в целом информировал о том, что готовится к внедрению новая система фиксации пересечения границы. Это будет касаться всех стран Шенгена и это может, особенно в начале, несколько затянуть процесс оформления,

– сказал он.

По словам представителя, новая система заработает в полном объеме в октябре. Демченко порекомендовал гражданам планировать свои путешествия с учетом дополнительного времени на возможные задержки на границе.

Какие изменения в пересечении границы ждут в 2025-м?