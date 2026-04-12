"Польща – це пекло": RegioJet різко йде з ринку
Чеський приватний залізничний оператор RegioJet оголосив про припинення роботи на внутрішніх маршрутах у Польщі. Вже з 3 травня компанія повністю згортає перевезення на напрямках Краків – Варшава – Гдиня та Познань – Варшава.
Відповідну заяву оприлюднили на сайті перевізника 9 квітня.
Яка позиція RegioJet?
Компанія вже розпочала повернення коштів пасажирам за придбані квитки та звинуватила державного оператора PKP Intercity у створенні перешкод для чесної конкуренції. У RegioJet заявляють, що зіткнулися з:
- обмеженнями доступу до інфраструктури,
- проблемами з продажем квитків на вокзалах,
- затримками у передачі ремонтної бази у Варшаві.
Попри вихід із внутрішнього ринку, перевізник продовжить виконувати міжнародні рейси через Польщу:
- з Варшави до Праги,
- з Перемишля через Краків до чеської столиці.
Пасажирам, які постраждали від скасування рейсів, компанія пропонує не лише повернення коштів, а й додаткову компенсацію у розмірі 100 злотих.
Власник компанії Радім Янчура різко розкритикував умови роботи на польському ринку. В інтерв'ю порталу Euro.cz він назвав ситуацію "справжнім пеклом". За його словами, рішення про вихід ухвалили для збереження фінансової стабільності бізнесу.
У RegioJet також стверджують, що після їхнього виходу на ринок ціни у PKP Intercity знизилися до 70%, що, на думку компанії, може свідчити про недобросовісну конкуренцію з боку домінуючого гравця.
Що відомо про вихід RegioJet на чеському ринку?
- Чеський перевізник зайшов на польський ринок лише у вересні 2025 року в тестовому режимі. За цей час компанія намагалася налагодити роботу за стандартами, які вже діють у Чехії, Словаччині, Австрії та Угорщині.
- Однак, попри фінансову стабільність і плани розширення, у RegioJet заявляють про політичний та медійний тиск, а також відсутність рівних умов ведення бізнесу. Водночас компанія не виключає повернення до Польщі у майбутньому – за умови, що ринок стане відкритішим і прозорішим.
Раніше ми писали, що Єврокомісія оштрафувала залізниці Чехії та Австрії на 48 мільйонів євро за змову проти RegioJet. Вони блокували компанії доступ до вживаних вагонів.