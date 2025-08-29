Під час перетину кордону між різними державами мандрівникам завжди потрібно враховувати деякі специфічні митні регулювання.

Для того, аби поїздка пройшла без зайвого стресу, краще заздалегідь знати, що не можна перевозити через кордон, повідомляє 24 Канал. Тож пояснюємо, яка ситуація з різними видами закруток на кордоні.

Цікаво Польща посилила митний контроль: що варто знати мандрівникам

Чи можна перевозити закрутки через кордон Польщі?

Провезення домашньої консервації через кордон з Польщею – це популярна тема для українців, що їздять до знайомих, або ж переїздять до іншої країни, пише TransferGo. Та для того, аби уникнути будь-яких непорозумінь на кордоні, потрібно чітко розуміти обмеження.

Польща дозволяє провозити продукти, якщо вони призначені для особистого споживання. Втім, існують обмеження на кількість, види та спосіб пакування їжі.

Отож, в Польщу не можна провозити закрутки, що містять молоко, м'ясо та інші тваринні продукти – через ризики поширення хвороб. Отож, закрутки з м'ясом, тушкованкою чи вершковими соусами під забороною.

Натомість провозити можна:

компоти;

соління;

консервовані салати;

будь-які закрутки на основі фруктів та овочів.

Якщо вас цікавить, чи можна перевозити варення через кордон – можна, якщо його кількість не викликає підозр у комерційній меті. Те саме стосується і питання, чи можна перевозити мед через кордон.

Втім, тут важливо пам'ятати про правило, що, згідно з законами ЄС, максимально допустимий обсяг імпорту продуктів на одну особу – це 2 кілограми. І ця норма поширюється також і на мед.



Овочеві закрутки можна провозити через кордон / Фото Pexels

Чи можна перевозити закрутки через кордон Словаччини?

У Словаччині правила щодо продуктів, що можна ввозити на територію країни з України, практично такі самі. Заборонено ввозити м'ясну продукцію, а також молочну. Обмеження на рибну продукцію, сиру чи приготовану – до 20 кілограмів на особу, пише SME.

Чимало людей також переймаються тим, чи можна перевозити горіхи через кордон. Якщо вони лущені, не є пророщеними та призначені для особистого споживання, проблем виникнути не має. Втім, краще обмежити їхню кількість до 2 кілограмів.

До слова, проблем не виникне і з сушеними грибами – тож про те, чи можна перевозити гриби через кордон, можна не хвилюватися. Та все ж потрібно подбати про те, аби вони були правильно запаковані: покладіть їх в прозорий пакет чи контейнер, покладіть у легкодоступне місце та додайте коротку записку з назвою виду грибів.

Раніше ми вже розповідали, яку річ ніколи не можна брати з собою в подорож, інакше зупинять на митниці.