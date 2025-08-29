При пересечении границы между различными государствами путешественникам всегда нужно учитывать некоторые специфические таможенные регулирования.

Для того, чтобы поездка прошла без лишнего стресса, лучше заранее знать, что нельзя перевозить через границу, сообщает 24 Канал. Поэтому объясняем, какая ситуация с различными видами закруток на границе.

Можно ли перевозить закрутки через границу Польши?

Провоз домашней консервации через границу с Польшей – это популярная тема для украинцев, что ездят к знакомым, или переезжают в другую страну, пишет TransferGo. И для того, чтобы избежать каких-либо недоразумений на границе, нужно четко понимать ограничения.

Польша позволяет провозить продукты, если они предназначены для личного потребления. Впрочем, существуют ограничения на количество, виды и способ упаковки пищи.

Поэтому, в Польшу нельзя провозить закрутки, содержащие молоко, мясо и другие животные продукты – из-за рисков распространения болезней. Поэтому, закрутки с мясом, тушенкой или сливочными соусами под запретом.

Зато провозить можно:

компоты;

соленья;

консервированные салаты;

любые закрутки на основе фруктов и овощей.

Если вас интересует, можно ли перевозить варенье через границу – можно, если его количество не вызывает подозрений в коммерческой цели. То же касается и вопроса, можно ли перевозить мед через границу.

Впрочем, здесь важно помнить о правиле, что, согласно законам ЕС, максимально допустимый объем импорта продуктов на одного человека – это 2 килограмма. И эта норма распространяется также и на мед.



Овощные закрутки можно провозить через границу / Фото Pexels

Можно ли перевозить закрутки через границу Словакии?

В Словакии правила относительно продуктов, что можно ввозить на территорию страны из Украины, практически такие же. Запрещено ввозить мясную продукцию, а также молочную. Ограничения на рыбную продукцию, сыра или приготовленную – до 20 килограммов на человека, пишет SME.

Многие также озабочены тем, можно ли перевозить орехи через границу. Если они лущеные, не являются пророщенными и предназначены для личного потребления, проблем возникнуть не должно. Впрочем, лучше ограничить их количество до 2 килограммов.

К слову, проблем не возникнет и с сушеными грибами – поэтому о том, можно ли перевозить грибы через границу, можно не волноваться. И все же нужно позаботиться о том, чтобы они были правильно упакованы: положите их в прозрачный пакет или контейнер, положите в легкодоступное место и добавьте короткую записку с названием вида грибов.

