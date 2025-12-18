99% території незаселені: це найпорожніша країна у світі

Одна неймовірна країна має величезну територію, але практично вся вона незаселена. Рівнини, на яких не побачити жодної живої душі, тягнуться на тисячі кілометрів.

Монголія – це країна, що має площу 1 564 116 кілометрів, але практично вся ця територія зовсім не заселена. У столиці Монголії, Улан-Баторі, проживає приблизно половина усього населення країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яка країна у світі найбільш "порожня"?

Світ наповнений прекрасними та унікальними місцями – і так сталося, що Монголія відома і своєю величезною площею, і пустотою. Населення країни – всього 3,5 мільйона людей, а це робить її найменш населеною суверенною державою у світі.

Фактично значна частина мешканців цієї країни проживає в Улан-Баторі, столиці. А 99,7% території незаселені. Щільність населення – 2 особи на квадратний кілометр.

Більшу частину території Монголії складають трав'янисті степи, на півночі та заході переважають гори, а ось значну частину півдня займає пустеля Гобі.

Втім, умови проживання для місцевих ускладнює не тільки різноманітність ландшафту, але й холодний клімат. Кочовий спосіб життя є давньою традицією у Монголії, що зосереджена на сезонному переміщенні у переносних будинках, що називають Гери. Мешканці роблять це, аби знайти свіжі пасовища для численної худоби.

Навіть зараз, попри значну урбанізацію, приблизно 30% населення країни залишається кочовим чи напівкочовим. Окрім того, дуже велику роль для культури Монголії мають коні. Серед місцевих навіть є прислів'я: "монгол без коня – як птах без крил". Тварин використовують і для повсякденної роботи, і для кінних перегонів. А молоко кобил переробляють на традиційний напій країни, айраг. Він слабоалкогольний та ферментований.

До слова, за звання найменш заселеного місця у світі також могла б позмагатися Гренландія, адже там на один кілометр припадає всього 0,14 особи, пише Globaldata. Втім, Гренландія – це автономна установча країна у складі Королівства Данія.

Що ще варто знати туристам?