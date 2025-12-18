99% території незаселені: це найпорожніша країна у світі
- Монголія має площу 1 564 116 км², але 99,7% її території незаселені, з населенням усього 3,5 мільйона людей.
- Приблизно 30% населення Монголії веде кочовий або напівкочовий спосіб життя, що зосереджений на сезонному переміщенні для пошуку свіжих пасовищ.
Одна неймовірна країна має величезну територію, але практично вся вона незаселена. Рівнини, на яких не побачити жодної живої душі, тягнуться на тисячі кілометрів.
Монголія – це країна, що має площу 1 564 116 кілометрів, але практично вся ця територія зовсім не заселена. У столиці Монголії, Улан-Баторі, проживає приблизно половина усього населення країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Цікаво Немає світла та інтернету: українка розкрила несподівані мінуси життя на Шрі-Ланці
Яка країна у світі найбільш "порожня"?
Світ наповнений прекрасними та унікальними місцями – і так сталося, що Монголія відома і своєю величезною площею, і пустотою. Населення країни – всього 3,5 мільйона людей, а це робить її найменш населеною суверенною державою у світі.
Фактично значна частина мешканців цієї країни проживає в Улан-Баторі, столиці. А 99,7% території незаселені. Щільність населення – 2 особи на квадратний кілометр.
Більшу частину території Монголії складають трав'янисті степи, на півночі та заході переважають гори, а ось значну частину півдня займає пустеля Гобі.
Втім, умови проживання для місцевих ускладнює не тільки різноманітність ландшафту, але й холодний клімат. Кочовий спосіб життя є давньою традицією у Монголії, що зосереджена на сезонному переміщенні у переносних будинках, що називають Гери. Мешканці роблять це, аби знайти свіжі пасовища для численної худоби.
Навіть зараз, попри значну урбанізацію, приблизно 30% населення країни залишається кочовим чи напівкочовим. Окрім того, дуже велику роль для культури Монголії мають коні. Серед місцевих навіть є прислів'я: "монгол без коня – як птах без крил". Тварин використовують і для повсякденної роботи, і для кінних перегонів. А молоко кобил переробляють на традиційний напій країни, айраг. Він слабоалкогольний та ферментований.
До слова, за звання найменш заселеного місця у світі також могла б позмагатися Гренландія, адже там на один кілометр припадає всього 0,14 особи, пише Globaldata. Втім, Гренландія – це автономна установча країна у складі Королівства Данія.
Що ще варто знати туристам?
У Мілані незабаром з'являться нові й досить суворі заборони щодо туризму. Через них ночівля в місті може стати значно дорожчою.
Тим часом Таїланд знімає заборону, що існувала понад половину століття. Це робиться для того, аби привабити більше відпочивальників.