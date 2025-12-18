99% территории необитаемы: это самая пустая страна в мире
- Монголия имеет площадь 1 564 116 км², но 99,7% ее территории незаселены, с населением всего 3,5 миллиона человек.
- Примерно 30% населения Монголии ведет кочевой или полукочевой образ жизни, сосредоточенный на сезонном перемещении для поиска свежих пастбищ.
Одна невероятная страна имеет огромную территорию, но практически вся она незаселена. Равнины, на которых не увидеть ни одной живой души, тянутся на тысячи километров.
Монголия – это страна, имеющая площадь 1 564 116 километров, но практически вся эта территория совсем не заселена. В столице Монголии, Улан-Баторе, проживает примерно половина всего населения страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Какая страна в мире наиболее "пустая"?
Мир наполнен прекрасными и уникальными местами – и так случилось, что Монголия известна и своей огромной площадью, и пустотой. Население страны – всего 3,5 миллиона человек, а это делает ее наименее населенным суверенным государством в мире.
Фактически значительная часть жителей этой страны проживает в Улан-Баторе, столице. А 99,7% территории незаселены. Плотность населения – 2 человека на квадратный километр.
Большую часть территории Монголии составляют травянистые степи, на севере и западе преобладают горы, а вот значительную часть юга занимает пустыня Гоби.
Впрочем, условия проживания для местных усложняет не только разнообразие ландшафта, но и холодный климат. Кочевой образ жизни является давней традицией в Монголии, что сосредоточена на сезонном перемещении в переносных домах, называемых Геры. Жители делают это, чтобы найти свежие пастбища для многочисленного скота.
Даже сейчас, несмотря на значительную урбанизацию, примерно 30% населения страны остается кочевым или полукочевым. Кроме того, очень большую роль для культуры Монголии имеют лошади. Среди местных даже есть пословица: "монгол без лошади – как птица без крыльев". Животных используют и для повседневной работы, и для конных скачек. А молоко кобыл перерабатывают на традиционный напиток страны, айраг. Он слабоалкогольный и ферментированный.
К слову, за звание наименее заселенного места в мире также могла бы посоревноваться Гренландия, ведь там на один километр приходится всего 0,14 человека, пишет Globaldata. Впрочем, Гренландия – это автономная учредительная страна в составе Королевства Дания.
Что еще стоит знать туристам?
