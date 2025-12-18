99% территории необитаемы: это самая пустая страна в мире

Одна невероятная страна имеет огромную территорию, но практически вся она незаселена. Равнины, на которых не увидеть ни одной живой души, тянутся на тысячи километров.

Монголия – это страна, имеющая площадь 1 564 116 километров, но практически вся эта территория совсем не заселена. В столице Монголии, Улан-Баторе, проживает примерно половина всего населения страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какая страна в мире наиболее "пустая"?

Мир наполнен прекрасными и уникальными местами – и так случилось, что Монголия известна и своей огромной площадью, и пустотой. Население страны – всего 3,5 миллиона человек, а это делает ее наименее населенным суверенным государством в мире.

Фактически значительная часть жителей этой страны проживает в Улан-Баторе, столице. А 99,7% территории незаселены. Плотность населения – 2 человека на квадратный километр.

Большую часть территории Монголии составляют травянистые степи, на севере и западе преобладают горы, а вот значительную часть юга занимает пустыня Гоби.

Впрочем, условия проживания для местных усложняет не только разнообразие ландшафта, но и холодный климат. Кочевой образ жизни является давней традицией в Монголии, что сосредоточена на сезонном перемещении в переносных домах, называемых Геры. Жители делают это, чтобы найти свежие пастбища для многочисленного скота.

Даже сейчас, несмотря на значительную урбанизацию, примерно 30% населения страны остается кочевым или полукочевым. Кроме того, очень большую роль для культуры Монголии имеют лошади. Среди местных даже есть пословица: "монгол без лошади – как птица без крыльев". Животных используют и для повседневной работы, и для конных скачек. А молоко кобыл перерабатывают на традиционный напиток страны, айраг. Он слабоалкогольный и ферментированный.

К слову, за звание наименее заселенного места в мире также могла бы посоревноваться Гренландия, ведь там на один километр приходится всего 0,14 человека, пишет Globaldata. Впрочем, Гренландия – это автономная учредительная страна в составе Королевства Дания.

