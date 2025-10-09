Коли мовиться про відпустку, чимало американців обирають поїхати до іншого штату в країні, а не подорожувати за кордон. І причин в цього кілька.

Виявляється, чимало американців уникають подорожей за кордон, повідомляє 24 Канал з посиланням на vitalii.irishka.usa. Попри те, що зарплати у США чималі, більшість американців ніколи не були за межами країни.

Чому американці мало подорожують за кордон?

Існує стереотип, що у США люди багаті та точно можуть дозволити собі подорожі по всьому світу – та все ж величезна кількість громадян країни навіть не мають закордонного паспорта.

Українка розповіла, чому американці мало подорожують: дивіться відео

Дослідження показують, що майже половина американців ніколи не були за кордоном, а саме 42%. І чимало з них кажуть, що ніколи й не планують цього робити, пише Time Out.

"А навіщо, якщо у нас тут є все своє" – відповідають вони. Пляжі, гори, парки, пустелі, Нью-Йорк, Лас-Вегас, Маямі, і все в одній країні,

– поділилася блогерка.

США для американців – це цілий світ, і за кордон вони через це не поспішають. Та це лице частина причини, чому вони не подорожують часто. Чимало американців побоюються поїздок за кордон: незнання чужої мови, іншої культури та звичаїв.

Бояться навіть туалету, який не такий, як у них. Їм простіше поїхати в інший штат, ніж в іншу країну,

– додала дівчина.

І водночас чимало американців переконані, що за межами США повсюди "бідність та небезпека". Вони також вірять, що в Україні "ведмеді, війна та убогість".

