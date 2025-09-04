Через спалах бактерій з популярної туристичної точки Франції поїхали понад 95% туристів. А озеро в Кальвадосі відтепер закрите до купання.

Туристи тікають геть від ціанобактерій, що можуть спричиняти проблеми зі шкірою та травленням у людей, ж небезпечні для тварин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому туристи покинули курорт у Франції?

У теплі дні року озеро в Кальвадосі, що є популярною туристичною точкою, приймало близько 1500 людей на день, а ось зараз їхня кількість стрімко скоротилася – до 50. Цей сезон власник однієї з місцевих компаній Ромен Амон назвав "катастрофічним" – адже бізнеси втратили до 95% клієнтів після того, як тести води показали наявність в озері ціанобактерій.

У озері заборонено не тільки плавати, але й веслування на дошках, а також прибраний плавучий надувний майданчик, що був "рушійною силою" для дозвілля та туризму.

Люди більше не залишаються на місці, і інші види діяльності цього не компенсують,

– поділився Ромен Амон.

Раніше його кемпінг на 240 місць давав хороший дохід, але зараз йому доводиться шукати інші шлях, аби підтримувати бізнес на плаву – як-от піші прогулянки, мінігольф тощо. А ось активні види відпочинку, як-от веслування на каное, залишаються недоступними.

Ціанобактерії процвітають влітку та на початку осені, і для життя їм потрібні спокійна вода, пивні речовини та тепло – і це робить озера ідеальними місцями для них. А збільшення кількості ціанобактерій пов'язують з глобальним потеплінням – і через це наприкінці серпня показники бактерій у великому озері суттєво зросли.

Проблема полягає в тому, що наразі не існує масштабних рішень, що допомагають уникнути проблеми чи боротися з нею – а єдині ефективні продукти, які є, працюють тільки у дуже невеликих просторах – наприклад, в акваріумах.

