Чудове гірське місто, оточене озерами, втратило свою популярність та принадність для туристів після масштабного міжнародного скандалу через президента США Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому туристи припинили відвідувати містечко у США?

Невелике і мальовниче містечко Вайтфіш, що у штаті Монтана, дуже сильно покладається на туризм та розташоване всього за кілометр від кордону з Канадою.

Туризм проникає практично в усі сфери життя тут. Завдяки йому наші ресторани завжди повні, наші готелі зайняті, а наш малий бізнес процвітає. Коли туристи не приїжджають, наслідки значні,

– поділився Зак Андерсон, виконавчий директор Explore Whitefish.

Та відтоді, як Трамп посилив нападки на Канаду та говорив про приєднання країни до США, а також запровадив нові мита на сталь та алюміній, канадських туристів поменшало на чверть. Саме мандрівники з Канади складали велику частку туристів у Вайтфіші, і коли їх не стало, наслідки не забарилися.

Річ не в тім, що канадці не хочуть приїжджати до Монтани, а в тім, що вони турбуються про те, чого очікувати і чи будуть вони почуватися бажаними гостями,

– додав Андерсон.

Літній туризм суттєво постраждав – і ті готелі та компанії, що раніше ледь встигали розібратися з літньою навалою клієнтів, зараз змушені боротися за виживання. Чимало малих підприємств працюють з низькою рентабельністю, і відсутність туристів тільки погіршить ситуацію.

