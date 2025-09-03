Замечательный горный город, окруженный озерами, потерял свою популярность и привлекательность для туристов после масштабного международного скандала из-за президента США Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему туристы прекратили посещать городок в США?

Небольшой и живописный городок Вайтфиш, что в штате Монтана, очень сильно полагается на туризм и расположен всего в километре от границы с Канадой.

Туризм проникает практически во все сферы жизни здесь. Благодаря ему наши рестораны всегда полны, наши отели заняты, а наш малый бизнес процветает. Когда туристы не приезжают, последствия значительны,

– поделился Зак Андерсон, исполнительный директор Explore Whitefish.

И с тех пор, как Трамп усилил нападки на Канаду и говорил о присоединении страны к США, а также ввел новые пошлины на сталь и алюминий, канадских туристов уменьшилось на четверть. Именно путешественники из Канады составляли большую долю туристов в Вайтфише, и когда их не стало, последствия не заставили себя ждать.

Дело не в том, что канадцы не хотят приезжать в Монтану, а в том, что они беспокоятся о том, чего ожидать и будут ли они чувствовать себя желанными гостями,

– добавил Андерсон.

Летний туризм существенно пострадал – и те отели и компании, что раньше едва успевали разобраться с летним нашествием клиентов, сейчас вынуждены бороться за выживание. Многие малые предприятия работают с низкой рентабельностью, и отсутствие туристов только ухудшит ситуацию.

