Туристи тікають геть від ціанобактерій, що можуть спричиняти проблеми зі шкірою та травленням у людей, ж небезпечні для тварин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Цікаво Сприймають за чужинців і відстають у технологіях: українка назвала 3 недоліки життя в Японії
Чому туристи покинули курорт у Франції?
У теплі дні року озеро в Кальвадосі, що є популярною туристичною точкою, приймало близько 1500 людей на день, а ось зараз їхня кількість стрімко скоротилася – до 50. Цей сезон власник однієї з місцевих компаній Ромен Амон назвав "катастрофічним" – адже бізнеси втратили до 95% клієнтів після того, як тести води показали наявність в озері ціанобактерій.
У озері заборонено не тільки плавати, але й веслування на дошках, а також прибраний плавучий надувний майданчик, що був "рушійною силою" для дозвілля та туризму.
Люди більше не залишаються на місці, і інші види діяльності цього не компенсують,
– поділився Ромен Амон.
Раніше його кемпінг на 240 місць давав хороший дохід, але зараз йому доводиться шукати інші шлях, аби підтримувати бізнес на плаву – як-от піші прогулянки, мінігольф тощо. А ось активні види відпочинку, як-от веслування на каное, залишаються недоступними.
Ціанобактерії процвітають влітку та на початку осені, і для життя їм потрібні спокійна вода, пивні речовини та тепло – і це робить озера ідеальними місцями для них. А збільшення кількості ціанобактерій пов'язують з глобальним потеплінням – і через це наприкінці серпня показники бактерій у великому озері суттєво зросли.
Проблема полягає в тому, що наразі не існує масштабних рішень, що допомагають уникнути проблеми чи боротися з нею – а єдині ефективні продукти, які є, працюють тільки у дуже невеликих просторах – наприклад, в акваріумах.
Які ще курорти покидають туристи?
- Туристи залишають міста не тільки через природні умови – наприклад, у США маленьке, але колись популярне містечко Вайтфіш постраждало від політики Дональда Трампа: переважну кількість туристів у місті складали канадці. Зараз вони відмовляються приїздити у місто, адже "не відчувають себе бажаними гостями".
- А ось інше місто у США саме намагається обмежити кількість туристів – і особливо восени. Для цього у Помфреті закривають дороги для інфлюенсерів, що хочуть пофотографуватися на тлі мальовничих золотих гір.
- Проблеми з туристами спіткали і Майорку: торік там проходили антитуристичні демонстрації, які все ж спрацювали, і мандрівників на курортах суттєво поменшало.