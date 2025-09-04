Туристы бегут прочь от цианобактерий, которые могут вызывать проблемы с кожей и пищеварением у людей, же опасны для животных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему туристы покинули курорт во Франции?

В теплые дни года озеро в Кальвадосе, что является популярной туристической точкой, принимало около 1500 человек в день, а вот сейчас их количество стремительно сократилось – до 50. Этот сезон владелец одной из местных компаний Ромен Амон назвал "катастрофическим" – ведь бизнесы потеряли до 95% клиентов после того, как тесты воды показали наличие в озере цианобактерий.

В озере запрещено не только плавать, но и гребля на досках, а также убрана плавучая надувная площадка, которая была "движущей силой" для досуга и туризма.

Люди больше не остаются на месте, и другие виды деятельности этого не компенсируют,

– поделился Ромен Амон.

Ранее его кемпинг на 240 мест давал хороший доход, но сейчас ему приходится искать другие путь, чтобы поддерживать бизнес на плаву – например пешие прогулки, мини-гольф и тому подобное. А вот активные виды отдыха, например гребля на каноэ, остаются недоступными.

Цианобактерии процветают летом и в начале осени, и для жизни им нужны спокойная вода, питьевые вещества и тепло – и это делает озера идеальными местами для них. А увеличение количества цианобактерий связывают с глобальным потеплением – и поэтому в конце августа показатели бактерий в большом озере существенно выросли.

Проблема заключается в том, что пока не существует масштабных решений, помогающих избежать проблемы или бороться с ней – а единственные эффективные продукты, которые есть, работают только в очень небольших пространствах – например, в аквариумах.

