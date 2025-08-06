Мандрівникам, які планують поїздку до Італії, варто ознайомитися з унікальними кулінарними традиціями країни, які суттєво відрізняються від звичок інших народів. Розуміння цих основних правил допоможе уникнути будь-яких непорозумінь.

Наприклад, в Україні можна насолодитися лате в будь-яку годину дня і без зайвих слів. Однак, кавова культура в Італії представляє інший досвід. Як правильно в італійських закладах замовити напій "лате", а не просте молоко, розповідає 24 Канал з посиланням на гіда @anna.guide.rome.

Читайте також 5 фраз, що врятують будь-де за кордоном: запам'ятайте перед поїздкою

Чому в Італії не можна замовляти лате?

В Італії туристи можуть здивуватися, дізнавшись, що, замовивши "лате" в кав'ярні, отримають лише молоко. Для тих, хто хоче цей кавовий напій з молоком, який ми звикли пити в Україні, слід замовляти "лате маккіато".

Кажіть в кафе лате маккіато, якщо бажаєте кофеїновмісний напій з молоком. Інакше можна помилково отримати лише склянку молока,

– каже дівчина.

Річ у тім, що з італійської мови "лате" перекладається безпосередньо як "молоко". Звідси й увесь курйоз.

Як правильно замовити "лате" в Італії: дивіться відео

Крім того, гід додала, що в італійських барах та ресторанах офіціанти доволі повільні. Тому існує ще одне правило – не підганяти італійців, адже в Римі звикли до розміреного темпу життя, а не шаленого, як, наприклад, в Нью-Йорку.

До слова, у Парижі важливо дотримуватися правил дрес-код, інакше можна просто не потрапити у бажані місця.