Саме воно може стати вирішальним фактором для вашого вечора. В курйозну ситуацію в Парижі через взуття потрапила туристка Лейні Такер. Її історії розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

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Які правила дрес-коду важливі в Парижі?

Нещодавня поїздка до столиці Франції обернулася для Лейні дещо неприємним досвідом, оскільки вона зіткнулася з численними відмовами входу в нічні клуби через взуття. Попри її ентузіазм щодо вечірніх прогулянок, її кілька разів не пускали до закладу через босоніжки, оскільки там діяв суворий дрес-код на підбори.

Важливе зауваження для всіх дівчат, які приїжджають до Парижа: ми не потрапили до кількох клубів минулої ночі, бо були в сандалях. Майже скрізь потрібні підбори,

— розповіла вона.

Врешті-решт дівчина все ж пройшла до одного нічного клубу, пояснивши охоронцеві, що її босоніжки від бренду Valentino.

Що кажуть інші?

Реакція в соціальних мережах була неоднозначною: деякі користувачі звинувачували жінку в тому, що вона не була належним чином підготовлена, а інші критикували застарілу політику клубу щодо взуття.

Серед критиків одна француженка сподівалася, що обмежувальне правило, яке вимагає від жінок носити високі підбори, вже в минулому – "чоловіки ходять у спортивному, а нам треба ламати ноги на танцмайданчику". Інші коментатори зазначили, що багато нічних клубів віддають перевагу взуттю з закритим носком з міркувань стилю та безпеки.

До слова, раніше 24 Канал писав про 5 речей, які варто уникати у Франції.