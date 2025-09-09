Через пітливість можуть зупинити на контролі безпеки в аеропорту: чому це відбувається
- Додаткова волога від пітливості може змінити щільність одягу, що викликає спрацювання безпекових пристроїв в аеропорту та може стати причиною додаткових перевірок.
- Адміністрація безпеки скасувала вимогу знімати взуття на контрольно-пропускних пунктах в аеропортах США, що пришвидшить рух черг.
- Ryanair збільшив розміри ручної поклажі на 33%, але попередив про штрафи за перевищення габаритів.
Попри те, що літо вже закінчилося, спекотна температура не відступає. І наслідки спеки можуть призвести до того, що вас зупинять на контролі безпеки.
Виявляється, відомий побічний ефект високих температур може призвести до того, що вас додатково перевірятиме служба безпеки в аеропорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Цікаво В популярній курортній країні тепер можна отримати штраф за зовнішній вигляд
Чому через пітливість можуть зупинити на контролі безпеки?
Чи траплялася з вами колись ситуація, що на контролі безпеки в аеропорту пристрій реагував на вас, і охоронцеві доводилося махати перед вами "чарівною паличкою"? Цілком можливо, що це проблема була у вологості.
Додаткова волога від тіла людини може змінити щільність одягу, тому можливо, що піт може викликати спрацювання наших пристроїв Advanced Imaging Technology,
– пояснив речник адміністрації безпеки транспорту США.
Якщо таке трапляється, пасажирові доведеться пройти додатковий огляд – наприклад, перевірка ділянки тіла, де спрацював датчик, аби переконатися у відсутності загрози.
Втім, навіть попри це черги в аеропортах США рухатимуться відтепер трохи швидше – адже адміністрація безпеки скасувала вимогу для пасажирів знімати взуття на контрольно-пропускних пунктах аеропорту.
Що ще потрібно знати про подорож літаком?
- Ryanair нещодавно суттєво збільшив розміри ручної поклажі – тепер вони на 33% більші, ніж стандартні розміри ЄС. Водночас в компанії попередили, що штрафуватимуть пасажирів, що перевищують дозволені габарити багажу.
- Але заощадити можна не тільки завдяки польотам з лоукостером. Виявляється, є час та день тижня, коли варто бронювати квитки – тоді можна заощадити до чверті вартості.
- Та уважними варто бути не тільки до бронювання квитків, але й до того, що одягаєте в літак – експерти попередили про 5 речей, яких краще уникати.