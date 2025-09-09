Укр Рус
Закордон Туризм Через пітливість можуть зупинити на контролі безпеки в аеропорту: чому це відбувається
9 вересня, 11:40
2

Через пітливість можуть зупинити на контролі безпеки в аеропорту: чому це відбувається

Марина Блохіна
Основні тези
  • Додаткова волога від пітливості може змінити щільність одягу, що викликає спрацювання безпекових пристроїв в аеропорту та може стати причиною додаткових перевірок.
  • Адміністрація безпеки скасувала вимогу знімати взуття на контрольно-пропускних пунктах в аеропортах США, що пришвидшить рух черг.
  • Ryanair збільшив розміри ручної поклажі на 33%, але попередив про штрафи за перевищення габаритів.

Попри те, що літо вже закінчилося, спекотна температура не відступає. І наслідки спеки можуть призвести до того, що вас зупинять на контролі безпеки.

Виявляється, відомий побічний ефект високих температур може призвести до того, що вас додатково перевірятиме служба безпеки в аеропорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN

Чому через пітливість можуть зупинити на контролі безпеки?

Чи траплялася з вами колись ситуація, що на контролі безпеки в аеропорту пристрій реагував на вас, і охоронцеві доводилося махати перед вами "чарівною паличкою"? Цілком можливо, що це проблема була у вологості. 

Додаткова волога від тіла людини може змінити щільність одягу, тому можливо, що піт може викликати спрацювання наших пристроїв Advanced Imaging Technology,
 – пояснив речник адміністрації безпеки транспорту США. 

Якщо таке трапляється, пасажирові доведеться пройти додатковий огляд – наприклад, перевірка ділянки тіла, де спрацював датчик, аби переконатися у відсутності загрози. 

Втім, навіть попри це черги в аеропортах США рухатимуться відтепер трохи швидше – адже адміністрація безпеки скасувала вимогу для пасажирів знімати взуття на контрольно-пропускних пунктах аеропорту. 

