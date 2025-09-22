Українка Христина живе у США вже понад 6 років, але все ще залишаються речі, до яких вона не може звикнути. Зокрема, здивування викликають великі порції їжі та той факт, що велику частину цієї їжі просто викидають.

Українка розповіла, що у Америці в закладах дуже поширені великі порції їжі – вони свідчать про добробут, і таким чином намагаються заманити покупців, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українка в США".

Втім, велика частина їжі не з'їдається, а викидається.

Чому у США викидають багато їжі?

Дуже багато їжі у США зрештою не доходять до покупців – її викидають з ресторанів і магазинів. Їжу навіть не віддають безхатькам – і на це є конкретна причина.

Раніше так і робили. Але проблема в тому, що якщо заклад віддав їжу безхатькам чи малозабезпеченим, а потім хтось поскаржиться чи отруїться, можливі суди і велика компенсація, – поділилася українка.

Саме тому ресторанам, супермаркетам та закладам набагато простіше просто викидати усі залишки, що не вдалося продати. Загалом приблизно 30 – 40% їжі в усій країні просто викидається.

Наприклад, у супермаркетах відмовляються від "негарної" продукції – овочів та фруктів, і їх не вийде знайти на полицях, адже їх викидають одразу ж. Також до викидання продуктів призводять і складнощі у розумінні стікання терміну придатності.

Українка розповіла про життя в США: дивіться відео

У США є два окремі терміни придатності – "sell by" та "use by". Перший термін діє для магазинів, а другий – для покупців. Втім, дуже часто другий термін придатності на продуктах не зазначений взагалі, і тому покупці не можуть зрозуміти, наскільки швидко потрібно буде з'їсти продукт – а відтак не купують його взагалі.

Ще одна причина, чому чимало продуктів викидають та недоїдають – це мережі магазинів, де можна купити продукти гуртом, у дуже великих кількостях. Українка поділилася, що сама припинила так закуплятися, адже зрозуміла, що не встигає з'їдати усе, що купила, а викидати продукти їй шкода.

