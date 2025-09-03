Красиве гірське містечко, що колись було популярним місцем відпочинку та справжнім магнітом для туристів, зараз суттєво спустішало.

Чудове гірське місто, оточене озерами, втратило свою популярність та принадність для туристів після масштабного міжнародного скандалу через президента США Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому туристи припинили відвідувати містечко у США?

Невелике і мальовниче містечко Вайтфіш, що у штаті Монтана, дуже сильно покладається на туризм та розташоване всього за кілометр від кордону з Канадою.

Туризм проникає практично в усі сфери життя тут. Завдяки йому наші ресторани завжди повні, наші готелі зайняті, а наш малий бізнес процвітає. Коли туристи не приїжджають, наслідки значні,

– поділився Зак Андерсон, виконавчий директор Explore Whitefish.

Та відтоді, як Трамп посилив нападки на Канаду та говорив про приєднання країни до США, а також запровадив нові мита на сталь та алюміній, канадських туристів поменшало на чверть. Саме мандрівники з Канади складали велику частку туристів у Вайтфіші, і коли їх не стало, наслідки не забарилися.

Річ не в тім, що канадці не хочуть приїжджати до Монтани, а в тім, що вони турбуються про те, чого очікувати і чи будуть вони почуватися бажаними гостями,

– додав Андерсон.

Літній туризм суттєво постраждав – і ті готелі та компанії, що раніше ледь встигали розібратися з літньою навалою клієнтів, зараз змушені боротися за виживання. Чимало малих підприємств працюють з низькою рентабельністю, і відсутність туристів тільки погіршить ситуацію.

