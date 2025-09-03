Маленький, но некогда популярный городок покинули туристы: в чем причина
- Городок Уайтфиш в штате Монтана потерял туристов из-за политических действий Дональда Трампа, повлекших уменьшение количества канадских посетителей.
- Летний туризм в Вайтфише существенно пострадал, что негативно повлияло на местный бизнес, особенно на отели и рестораны.
- Уменьшение количества туристов наблюдается также в других городах, в частности на Майорке, где проходили антитуристические демонстрации.
Красивый горный городок, который когда-то был популярным местом отдыха и настоящим магнитом для туристов, сейчас существенно опустел.
Замечательный горный город, окруженный озерами, потерял свою популярность и привлекательность для туристов после масштабного международного скандала из-за президента США Дональда Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему туристы прекратили посещать городок в США?
Небольшой и живописный городок Вайтфиш, что в штате Монтана, очень сильно полагается на туризм и расположен всего в километре от границы с Канадой.
Туризм проникает практически во все сферы жизни здесь. Благодаря ему наши рестораны всегда полны, наши отели заняты, а наш малый бизнес процветает. Когда туристы не приезжают, последствия значительны,
– поделился Зак Андерсон, исполнительный директор Explore Whitefish.
И с тех пор, как Трамп усилил нападки на Канаду и говорил о присоединении страны к США, а также ввел новые пошлины на сталь и алюминий, канадских туристов уменьшилось на четверть. Именно путешественники из Канады составляли большую долю туристов в Вайтфише, и когда их не стало, последствия не заставили себя ждать.
Дело не в том, что канадцы не хотят приезжать в Монтану, а в том, что они беспокоятся о том, чего ожидать и будут ли они чувствовать себя желанными гостями,
– добавил Андерсон.
Летний туризм существенно пострадал – и те отели и компании, что раньше едва успевали разобраться с летним нашествием клиентов, сейчас вынуждены бороться за выживание. Многие малые предприятия работают с низкой рентабельностью, и отсутствие туристов только ухудшит ситуацию.
В каких еще городах поубавилось туристов?
- Не только Вайтфиш страдает от уменьшения количества туристов – проблемы начались и на Майорке. Ранее там проходили антитуристические демонстрации – и они, кажется, сработали.
- А вот другой городок в США пытается уменьшить количество туристов самостоятельно и даже перекрывает для этого дороги – ведь слишком много путешественников хотят сделать фотографии на фоне прекрасных осенних гор и лесов.