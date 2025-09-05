Місто на південному сході Іспанії може втратити чимало туристів – адже пляж закрили після того, як у воді виявили всього двох отруйних морських слимаків.

Постраждав пляж у місті Гуардамар-дель-Сегура: через появу блакитного дракона (Glaucus atlanticus). З міркувань безпеки туристам та місцевим заборонили купатися на усіх громадських пляжах, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Цікаво Не тільки головний біль: магнітна буря принесла північне сяйво у нетипові регіони

Чому закривали іспанський пляж?

Синій дракон – це морський слимак, що розмовно названий так через схожість з міфічними істотами. Він зовсім маленький, і в довжину досягає всього 3 сантиметрів. Втім, він харчується отруйними тваринами, а тоді переробляє та концентрує цю отруту – і це дозволяє йому паралізувати здобич, що в 300 разів більша за нього самого.

Контакт з цією морською твариною може бути небезпечним і спричинити болісні опіки шкіри,

– заявила місцева поліція.

Тож відпочивальникам варто бути дуже обережними – і не тільки в морі, але й на піску. Згодом заборону зняли, і купання відновилося, проте влада все ще закликає до обережності.

Блакитні дракони – це істоти, що досить рідко зустрічаються у Середземномор'ї, для них набагато звичніший помірний та тропічний клімат Атлантичного, Тихого та Індійського океанів. Втім, мер міста все ж закликав громадян до обережності та попрохав повідомляти владу, якщо вони побачать цих маленьких, але небезпечних істот.

Що ще потрібно знати про відпочинок в Іспанії?