Де українці можуть зекономити найбільше на Чорну п'ятницю: топ напрямків у Європі
- Для українців у 2025 році найвигіднішими напрямками для шопінгу на Чорну п'ятницю можуть бути Польща, Румунія та Литва.
- Хоча очікуються значні знижки, рекомендується стежити за історією цін, оскільки частина знижок може бути маркетинговим ходом.
У 2025 році Чорна п'ятниця припадає на 28 листопада. Зокрема, українці можуть поєднати подорож і вигідний шопінг у країнах Європи, адже там цей день став невід'ємною частиною календарів для більшості жителів.
Відповідно до досліджень, майже двоє з п'яти планують свої святкові покупки приблизно на Чорну п'ятницю. Про це пише 24 Канал з посиланням на Klaviyo.
Які напрямки найвигідніші для українців?
Для поїздки у Європу на Чорну п’ятницю у 2025 році найвигіднішими можуть бути Польща, Румунія та Литва. Як повідомляє Euronews, у цих країнах нижчі базові ціни, а під час розпродажів економія може бути ще помітнішою.
- Польща
Польща – один із найпопулярніших напрямків для українців завдяки територіальній близькості, великому вибору магазинів та високій конкуренції між ритейлерами. У 2025 році очікують приємні знижки на одяг, косметику та частково електроніку. У Варшаві, Кракові та інших містах торгові центри й великі магазини брендів активно беруть участь в акціях. Крім того, варто звернути увагу на невеликі локальні магазини.
Однак варто слідкувати за історією цін. Адже велика частина заявлених знижок – це маркетинговий хід. Тобто часто вони не настільки вигідні, як здається.
- Румунія
У великих містах, наприклад, Бухаресті, до Чорної п’ятниці активно готуються великі торгові центри, локальні бренди та мережеві магазини. Одяг, взуття, аксесуари можуть бути значно дешевші, ніж у Західній Європі. Також можна розглядати магазини у старих районах, бо вони можуть пропонувати розпродажі або спеціальні знижки.
Проте обов'язково потрібно перевіряти, чи дійсно товар був дорожчим до акції. Адже магазини можуть "роздувати" знижки напередодні Чорної п'ятниці.
- Литва
У Литві прогнозують великі знижки у сферах моди, краси, товарів для дому. Зокрема, у Вільнюсі та інших містах можна знайти чимало акцій до Чорної п'ятниці у торгових центрах, а також невеликих магазинах.
Але, звісно, потрібно враховувати, що певні ціни можуть бути звичайним обманом. Тому, як і в кожній країні, варто відстежувати зміну цін на ті чи інші товари.
Чорна п'ятниця в Україні: що відомо?
Чорна п'ятниця 2025 в Україні проходитиме 28 листопада. У цей день чимало українців підуть на шопінг, щоб купити якомога більше речей за знижками та вигідними цінами.
Чорна п'ятниця триває лише день. Проте чимало ритейлерів оголошують Black Week або навіть Black Month, акції, які тривають тиждень чи місяць. Вони починаються раніше 28 листопада.