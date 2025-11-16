Відповідно до досліджень, майже двоє з п'яти планують свої святкові покупки приблизно на Чорну п'ятницю. Про це пише 24 Канал з посиланням на Klaviyo.

Які напрямки найвигідніші для українців?

Для поїздки у Європу на Чорну п’ятницю у 2025 році найвигіднішими можуть бути Польща, Румунія та Литва. Як повідомляє Euronews, у цих країнах нижчі базові ціни, а під час розпродажів економія може бути ще помітнішою.

Польща

Польща – один із найпопулярніших напрямків для українців завдяки територіальній близькості, великому вибору магазинів та високій конкуренції між ритейлерами. У 2025 році очікують приємні знижки на одяг, косметику та частково електроніку. У Варшаві, Кракові та інших містах торгові центри й великі магазини брендів активно беруть участь в акціях. Крім того, варто звернути увагу на невеликі локальні магазини.

Однак варто слідкувати за історією цін. Адже велика частина заявлених знижок – це маркетинговий хід. Тобто часто вони не настільки вигідні, як здається.

Румунія

У великих містах, наприклад, Бухаресті, до Чорної п’ятниці активно готуються великі торгові центри, локальні бренди та мережеві магазини. Одяг, взуття, аксесуари можуть бути значно дешевші, ніж у Західній Європі. Також можна розглядати магазини у старих районах, бо вони можуть пропонувати розпродажі або спеціальні знижки.

Проте обов'язково потрібно перевіряти, чи дійсно товар був дорожчим до акції. Адже магазини можуть "роздувати" знижки напередодні Чорної п'ятниці.

Литва

У Литві прогнозують великі знижки у сферах моди, краси, товарів для дому. Зокрема, у Вільнюсі та інших містах можна знайти чимало акцій до Чорної п'ятниці у торгових центрах, а також невеликих магазинах.

Але, звісно, потрібно враховувати, що певні ціни можуть бути звичайним обманом. Тому, як і в кожній країні, варто відстежувати зміну цін на ті чи інші товари.

