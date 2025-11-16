Согласно исследованиям, почти двое из пяти планируют свои праздничные покупки примерно на Черную пятницу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Klaviyo.
Какие направления самые выгодные для украинцев?
Для поездки в Европу на Черную пятницу в 2025 году самыми выгодными могут быть Польша, Румыния и Литва. Как сообщает Euronews, в этих странах ниже базовые цены, а во время распродаж экономия может быть еще заметнее.
- Польша
Польша – одно из самых популярных направлений для украинцев благодаря территориальной близости, большому выбору магазинов и высокой конкуренции между ритейлерами. В 2025 году ожидают приятные скидки на одежду, косметику и частично электронику. В Варшаве, Кракове и других городах торговые центры и крупные магазины брендов активно участвуют в акциях. Кроме того, стоит обратить внимание на небольшие локальные магазины.
Однако стоит следить за историей цен. Ведь большая часть заявленных скидок – это маркетинговый ход. То есть часто они не настолько выгодны, как кажется.
- Румыния
В крупных городах, например, Бухаресте, к Черной пятнице активно готовятся крупные торговые центры, локальные бренды и сетевые магазины. Одежда, обувь, аксессуары могут быть значительно дешевле, чем в Западной Европе. Также можно рассматривать магазины в старых районах, потому что они могут предлагать распродажи или специальные скидки.
Однако обязательно нужно проверять, действительно ли товар был дороже до акции. Ведь магазины могут "раздувать" скидки накануне Черной пятницы.
- Литва
В Литве прогнозируют большие скидки в сферах моды, красоты, товаров для дома. В частности, в Вильнюсе и других городах можно найти немало акций к Черной пятнице в торговых центрах, а также небольших магазинах.
Но, конечно, нужно учитывать, что определенные цены могут быть обычным обманом. Поэтому, как и в каждой стране, стоит отслеживать изменение цен на те или иные товары.
Черная пятница в Украине: что известно?
Черная пятница 2025 в Украине будет проходить 28 ноября. В этот день многие украинцы пойдут на шопинг, чтобы купить как можно больше вещей по скидкам и выгодным ценам.
Черная пятница длится всего день. Однако многие ритейлеры объявляют Black Week или даже Black Month, акции, которые длятся неделю или месяц. Они начинаются раньше 28 ноября.