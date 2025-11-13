Укр Рус
13 листопада, 17:05
Чорна п'ятниця у США: знижки до 90% чи звичайний обман

Марина Блохіна
Основні тези
  • У 2024 році витрати покупців на Чорну п'ятницю в США склали 10,8 мільярда доларів в інтернеті, що на 10,2% більше, ніж у 2023 році.
  • Середні знижки на Чорну п'ятницю коливалися між 11% та 23%, причому на одяг та біжутерію знижки були понад 20%, а на техніку лише близько 11%.

Чорна п'ятниця відома як день, коли знижки досягають максимальних, майже неймовірних значень, а покупці легко розлучаються з грошима, обираючи більше товарів, ніж зазвичай.

2024 року у США Чорна п'ятниця побила кілька рекордів – та не тих, про які можна подумати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Statistics Blackfriday.

Що слід знати про Чорну п'ятницю у США?

Торік на Чорну п'ятницю лише в інтернеті покупці у США витратили неймовірні 10,8 мільярда доларів – а це на 10,2% більше, ніж 2023 року. А ось у світовому масштабі витрати досягли максимуму у 74,4 мільярда доларів. 

Чорна п'ятниця відома своїми рекордними розпродажами – та останніми роками рекордними стають саме витрати покупців. Окрім того, вже торік більше людей робили покупки онлайн, а не у магазинах. Та чимало покупців відкладають покупки до Чорної п'ятниці через віру, що в цей день знижки стають просто максимальними. 

Втім, в середньому знижки коливалися між 11 та 23%. Причому найбільші знижки, у понад 20%, були на такі товари, як одяг та біжутерія. А ось на монітори, ноутбуки та іншу техніку знижки торік в середньому досягли лише скромних 11%. 

Чи варто купувати щось на Чорну п'ятницю у США?

Покупцям потрібно бути особливо обережними на Чорну п'ятницю – виявляється, дев'ять з десяти пропозицій зі знижками на цей день дешевші, або ж мають таку саму ціну в інший час року, пише BBC

Багато брендів вказують великі знижки, коли насправді товари ніколи не продавалися за повною ціною. 

В результаті багато брендів завищують ціни напередодні Чорної п’ятниці, що дозволяє їм рекламувати "великі знижки", які насправді не є справжніми,
 – поділилася експертка Сара Джонсон. 

