Черная пятница в США: скидки до 90% или обычный обман

Черная пятница известна как день, когда скидки достигают максимальных, почти невероятных значений, а покупатели легко расстаются с деньгами, выбирая больше товаров, чем обычно.

в 2024 году в США Черная пятница побила несколько рекордов – и не тех, о которых можно подумать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Statistics Blackfriday.

Что следует знать о Черной пятнице в США?

В прошлом году на Черную пятницу только в интернете покупатели в США потратили невероятные 10,8 миллиардов долларов – а это на 10,2% больше, чем в 2023 году. А вот в мировом масштабе расходы достигли максимума в 74,4 миллиарда долларов.

Черная пятница известна своими рекордными распродажами – и в последние годы рекордными становятся именно расходы покупателей. Кроме того, уже в прошлом году больше людей делали покупки онлайн, а не в магазинах. И многие покупатели откладывают покупки до Черной пятницы из-за веры, что в этот день скидки становятся просто максимальными.

Впрочем, в среднем скидки колебались между 11 и 23%. Причем самые большие скидки, в более 20%, были на такие товары, как одежда и бижутерия. А вот на мониторы, ноутбуки и другую технику скидки в прошлом году в среднем достигли лишь скромных 11%.

Стоит ли покупать что-то на Черную пятницу в США?

Покупателям нужно быть особенно осторожными на Черную пятницу – оказывается, девять из десяти предложений со скидками на этот день дешевле, или же имеют такую же цену в другое время года, пишет BBC.

Многие бренды указывают большие скидки, когда на самом деле товары никогда не продавались по полной цене.

В результате многие бренды завышают цены накануне Черной пятницы, что позволяет им рекламировать "большие скидки", которые на самом деле не являются настоящими,

– поделилась эксперт Сара Джонсон.

