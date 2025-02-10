Данці запустили збір на купівлю Каліфорнії у США

У Данії створили жартівливу петицію, яка пропонує викупити Каліфорнію у США. Данці заявили, що цей штат їм потрібен, адже там тепло та росте багато авокадо.

Вони навіть запустили збір для цієї мети. Про це пише 24 Канал із посиланням на сайт ініціативи Denmarkification.com.

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Данці пропонують викупити Каліфорнію у Дональда Трампа

На сайті Denmarkification.com пропонують зібрати гроші на придбання Каліфорнії з використанням механізму краудфандингу. Відповідний збір вже запущено.

Ціль краудфандингу – 1 трильйон доларів (плюс-мінус кілька мільярдів). Це лише 200 000 крон з кожного данця. Пропустіть кілька лате, і ви золоті,

– мовиться на сайті кампанії.

Автори ініціативи припустили, що Дональд Трамп може погодитися на продаж штату, оскільки він "не є найбільшим шанувальником Каліфорнії" й неодноразово називав її найпроблемнішою частиною США.

Щоб підсолодити угоду, автори також виділять Трампу "довічний запас данської випічки".

Для переговорів з американським президентом жартівники пропонують відправити керівників компанії Lego й акторів з серіалу "Уряд".

Наразі петицію про купівлю Каліфорнії підписали понад 198 тисяч людей.