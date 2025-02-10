Вони навіть запустили збір для цієї мети. Про це пише 24 Канал із посиланням на сайт ініціативи Denmarkification.com.

Дивіться також Гренландія активує пункт про незалежність: заговорили про референдум щодо відділення від Данії

Данці пропонують викупити Каліфорнію у Дональда Трампа

На сайті Denmarkification.com пропонують зібрати гроші на придбання Каліфорнії з використанням механізму краудфандингу. Відповідний збір вже запущено.

Ціль краудфандингу – 1 трильйон доларів (плюс-мінус кілька мільярдів). Це лише 200 000 крон з кожного данця. Пропустіть кілька лате, і ви золоті,

– мовиться на сайті кампанії.

Автори ініціативи припустили, що Дональд Трамп може погодитися на продаж штату, оскільки він "не є найбільшим шанувальником Каліфорнії" й неодноразово називав її найпроблемнішою частиною США.

Щоб підсолодити угоду, автори також виділять Трампу "довічний запас данської випічки".

Для переговорів з американським президентом жартівники пропонують відправити керівників компанії Lego й акторів з серіалу "Уряд".

Наразі петицію про купівлю Каліфорнії підписали понад 198 тисяч людей.