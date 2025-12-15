В цьому італійському місті заплатять понад 20 000 доларів за переїзд: є всього одна умова

Чимало людей мріють про відпустку в Італії – а ось переїзд до цієї країни для більшості видається недосяжним та надто дорогим.

Життя у одному тосканському містечку на пагорбах може бути зовсім не таким дорогим, як видається на перший погляд – адже крихітне село готове платити людям, що переїдуть туди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

В якому італійському місті платять за переїзд туди?

Маленьке селище на захід від Сієни – це одна з багатьох італійських громад, що намагаються боротися зі зменшенням населення. І Радікондолі, середньовічне містечко десь за годину їзди від Флоренції, для того, аби залучити мандрівників, пропонує пакет пільг для орендарів та покупців.

Місто височіє над сієнськими полями, звідки відкриваються неймовірні краєвиди на сільськогосподарські угіддя, ліси та оливкові гаї, а також звідусіль воно оточене старовинними замками та виноробнями.

Місцевий мер Франческо Гуаргуальїні цьогоріч виділив понад 400 000 євро на те, аби залучити до села нових мешканців. Тут для них пропонують майже все – і субсидії для користувачів зеленої енергії та студентів, і гранти на покупку житла, пише CNN.

А для того, аби привабити навіть більше людей, Радікондолі готове покривати половину орендної плати протягом перших двох років життя людей, які подадуть заявку у грудні 2025 та переїдуть до містечка на початку наступного року. Для того, аби мати право на участь, покупцям нерухомості потрібно зобов'язатися прожити щонайменше 10 років у місті. А ось для орендарів найменший час проживання – це 4 роки.

З моменту, коли запровадили програму у 2023 році, в місті з'явилося близько 60 нових мешканців, а для міста, населення якого тільки за останнє століття скоротилося з 3000 до 966 людей, це досить значний поштовх. Ще тоді місто пропонувало заплатити 23 000 доларів кожному, хто переїде, але зараз перелік пропонованих послуг значно розширився.

У місті все ще практично сотня з 450 будинків стоять порожні. Втім, на відміну від багатьох італійських міст, де занедбані будинки продають за 1 євро з зобов'язанням відновити їх, у Радікондолі наголошують, що нерухомість зберігає реальну ринкову вартість. Більшість будинків вже частково заселені та обслуговуються, тож людям після переїзду можна не починати з масштабного ремонту.

Ми відрізняємося продажем будинків за одне євро. Тут наші будинки мають цінність. Соціальність, гостинність та численні культурні ініціативи – це додана цінність поряд зі стратегічним розташуванням села,

– заявив мер.

Що ще потрібно знати мандрівникам?