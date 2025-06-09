У якій країні найбільша українська діаспора

За кордоном дуже багато українців. Окрім мігрантів та біженців також є багато людей, які не народилися в Україні, але ідентифікують себе українцями.

За останніми даними, наразі за кордоном проживають від 15 до 20 мільйонів українців та їхніх нащадків. Про це пише 24 Канал.

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Де найбільше діаспора українців у світі

Насправді зараз немає офіційних та актуальних даних щодо кількості української діаспори у різних країнах світу.

За останньою статистикою від МЗС, станом на 2019 рік на першому місці за кількістю українців була Росія. Не лише через територіальну близькість, а й через масштабні заслання й примусові переселення наших громадян.

Однак повномасштабне вторгнення країни-агресорки у 2022 році спричинило великі міграційні потоки як з України, так і з Росії. Тобто якась частина українців могла залишити Росію, а в інших країнах їх побільшало.

Наприклад, на другому місці за величиною української діаспори завжди була Канада. Українці масово емігрували в цю країну в період XIX – XX століття. А з початком повномасштабної війни туди приїхало ще більше наших людей.

Українська громада в Канаді дуже цінує своє коріння і добре організована.



Український танцювальний колектив на фестивалі української культури в Канаді / Вікіпедія

Зокрема у Канаді є двомовні школи, де вивчають як англійську, так і українську мови. Тож багато нащадків українських емігрантів, які народилися вже в Канаді, все одно знають українську мову.