Як перевірити штрафи на українських номерах в Польщі

У Польщі можна перевірити штрафи в режимі онлайн. Загалом для цього існує аж два сервіси.

При цьому немає значення, на яких номерах автівка. Адже якщо було порушення, то буде й покарання. Про це пише 24 Канал.

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Де перевірити наявність штрафів у Польщі

Щоб перевірити штрафи, накладені через Główny Inspektorat Transportu, необхідно зайти на сайт ebok.canard.gitd.gov.pl. Там буде вся інформація про штрафи, які стосуються порушень на дорогах.

А ось наявність та кількість штрафних балів (Punkty Karnе) можна дізнатися на сайті: www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne.

Однак якщо з якихось причин ви не можете перевірити свої штрафи онлайн, то це можна зробити у місцевому комісаріаті.

Скільки часу дається на погашення штрафу

У Польщі є 3 види штрафів, які залежать від типу правопорушення. Максимальний термін для погашення у них може відрізнятися.

Часто іноземцям виписують штраф готівкою (mandat gotówkowy), і оплачувати такий потрібно на місці.

Однак також можуть виписати заочний штраф або кредитований штраф. Зазвичай термін сплати таких штрафів становить 7 днів. Оплатити їх можна оплатити через інтернет-банкінг або у поштовому відділенні.