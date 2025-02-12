При этом не имеет значения, на каких номерах машина. Ведь если было нарушение, то будет и наказание. Об этом пишет 24 Канал.
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Где проверить наличие штрафов в Польше
- Чтобы проверить штрафы, наложенные через Główny Inspektorat Transportu, необходимо зайти на сайт ebok.canard.gitd.gov.pl. Там будет вся информация о штрафах, касающихся нарушений на дорогах.
- А вот наличие и количество штрафных баллов (Punkty Karnе) можно узнать на сайте: www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne.
Однако если по каким-то причинам вы не можете проверить свои штрафы онлайн, то это можно сделать в местном комиссариате.
Сколько времени дается на погашение штрафа
В Польше есть 3 вида штрафов, которые зависят от типа правонарушения. Максимальный срок для погашения в них может отличаться.
Часто иностранцам выписывают штраф наличными (mandat gotówkowy), и оплачивать такой нужно на месте.
Однако также могут выписать заочный штраф или кредитованный штраф. Обычно срок уплаты таких штрафов составляет 7 дней. Оплатить их можно оплатить через интернет-банкинг или в почтовом отделении.