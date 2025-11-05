5 країн, де обов'язково потрібно залишати чайові: не всі туристи знають

Культура чайових може суттєво відрізнятися залежно від країни. Та для того, аби не видатися грубими за кордоном, слід заздалегідь дізнатися, де і скільки слід залишати грошей.

Для багатьох туристів культура чайових, що існує в деяких країнах, видається незвичною та заплутаною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lonely Planet.

Де потрібно обов'язково залишати чайові?

США

Культура чайових у США дуже поширена – і, згідно з опитуваннями, саме американці під час подорожей дають найщедріші чайові, пише Business insider. Річ у тому, що мінімальна заробітна плата офіціантів у США складає 2,13 долара на годину та 30 доларів у чайових на місяць – і це значить, що більшість працівників покладаються саме на чайові, аби заробляти на життя.

У США заведено залишати чайові не тільки у ресторанах, але й у барах, перукарнях, таксі тощо.

Канада

У Канаді чайові – це також не спосіб високо оцінити надану послугу, а соціальна норма, тож піти з ресторану, не залишивши чайові, вважатиметься грубістю. Стандартний відсоток чайових у Канаді становить 15 – 20% для офіціантів та долар за напій для барменів.

Бразилія

У Бразилії заведено залишати чайові – зазвичай це 10%. Втім, як і в багатьох інших країнах світу, в чек зазвичай вже включена плата за обслуговування.

Хорватія

У Хорватії чайові – це стандартна практика в ресторанах, і вони є важливим джерелом доходу для офіціантів, тож потрібно залишати приблизно 10%. А якщо ви хочете бути впевнені, що чайові дійсно дійдуть до офіціанта, залишайте їх готівкою.

Мексика

Чайові у розмірі 10 – 15% вважатимуться гарною практикою у ресторанах та барах країни. А за виняткове обслуговування варто залишити приблизно 20% чайових. Втім, залишати чайові вуличним торговцям необов'язково, і вони цього не очікуватимуть.

Що ще потрібно знати туристам за кордоном?