5 країн, де обов'язково потрібно залишати чайові: не всі туристи знають
- У США та Канаді чайові є соціальною нормою, в США зазвичай залишають чайові в ресторанах, барах, таксі, а в Канаді - 15-20% для офіціантів.
- У Бразилії, Хорватії та Мексиці заведено залишати чайові приблизно 10%, хоча в Бразилії плата за обслуговування часто вже включена в чек.
Культура чайових може суттєво відрізнятися залежно від країни. Та для того, аби не видатися грубими за кордоном, слід заздалегідь дізнатися, де і скільки слід залишати грошей.
Для багатьох туристів культура чайових, що існує в деяких країнах, видається незвичною та заплутаною, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lonely Planet.
Де потрібно обов'язково залишати чайові?
США
Культура чайових у США дуже поширена – і, згідно з опитуваннями, саме американці під час подорожей дають найщедріші чайові, пише Business insider. Річ у тому, що мінімальна заробітна плата офіціантів у США складає 2,13 долара на годину та 30 доларів у чайових на місяць – і це значить, що більшість працівників покладаються саме на чайові, аби заробляти на життя.
У США заведено залишати чайові не тільки у ресторанах, але й у барах, перукарнях, таксі тощо.
Канада
У Канаді чайові – це також не спосіб високо оцінити надану послугу, а соціальна норма, тож піти з ресторану, не залишивши чайові, вважатиметься грубістю. Стандартний відсоток чайових у Канаді становить 15 – 20% для офіціантів та долар за напій для барменів.
Бразилія
У Бразилії заведено залишати чайові – зазвичай це 10%. Втім, як і в багатьох інших країнах світу, в чек зазвичай вже включена плата за обслуговування.
Хорватія
У Хорватії чайові – це стандартна практика в ресторанах, і вони є важливим джерелом доходу для офіціантів, тож потрібно залишати приблизно 10%. А якщо ви хочете бути впевнені, що чайові дійсно дійдуть до офіціанта, залишайте їх готівкою.
Мексика
Чайові у розмірі 10 – 15% вважатимуться гарною практикою у ресторанах та барах країни. А за виняткове обслуговування варто залишити приблизно 20% чайових. Втім, залишати чайові вуличним торговцям необов'язково, і вони цього не очікуватимуть.
Що ще потрібно знати туристам за кордоном?
