5 стран, где обязательно нужно оставлять чаевые: не все туристы знают

Культура чаевых может существенно отличаться в зависимости от страны. Но для того, чтобы не показаться грубыми за рубежом, следует заранее узнать, где и сколько следует оставлять денег.

Для многих туристов культура чаевых, существующая в некоторых странах, кажется непривычной и запутанной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Lonely Planet.

Интересно Все туда хотят: раскрыты лучшие страны для переезда 2025 года

Где нужно обязательно оставлять чаевые?

США

Культура чаевых в США очень распространена – и, согласно опросам, именно американцы во время путешествий дают самые щедрые чаевые, пишет Business insider. Дело в том, что минимальная заработная плата официантов в США составляет 2,13 доллара в час и 30 долларов в чаевых в месяц – и это значит, что большинство работников полагаются именно на чаевые, чтобы зарабатывать на жизнь.

В США принято оставлять чаевые не только в ресторанах, но и в барах, парикмахерских, такси и тому подобное.

Канада

В Канаде чаевые – это также не способ высоко оценить оказанную услугу, а социальная норма, поэтому уйти из ресторана, не оставив чаевые, будет считаться грубостью. Стандартный процент чаевых в Канаде составляет 15 – 20% для официантов и доллар за напиток для барменов.

Бразилия

В Бразилии принято оставлять чаевые – обычно это 10%. Впрочем, как и во многих других странах мира, в чек обычно уже включена плата за обслуживание.

Хорватия

В Хорватии чаевые – это стандартная практика в ресторанах, и они являются важным источником дохода для официантов, поэтому нужно оставлять примерно 10%. А если вы хотите быть уверены, что чаевые действительно дойдут до официанта, оставляйте их наличными.

Мексика

Чаевые в размере 10 – 15% будут считаться хорошей практикой в ресторанах и барах страны. А за исключительное обслуживание стоит оставить примерно 20% чаевых. Впрочем, оставлять чаевые уличным торговцам необязательно, и они этого не будут ожидать.

Что еще нужно знать туристам за рубежом?