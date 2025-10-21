У світі все більше країн не переводять годинник: в чому причина

Плюси та мінуси переведення годинника відповідно до пори року викликають дискусії по всьому світу – але все більше країн відмовляються від цієї практики.

Протягом останнього десятиліття чимало країн скасувало практику переходу на літній час. Тим часом в Україні потрібно переводити стрілки годинника на літній та зимовий час в останню неділю березня та жовтня, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Чому багато країн не переводять годинники?

Сезонне переведення годинника передбачає зміну часу на одну годину назад восени для переходу на стандартний час. І раніше таких змін дотримувалася приблизно половина країн, але зараз вірними традиції залишається лише третина, пише Pew Rsearch Center.

Не остання причина – те, що експерти з охорони здоров'я переконані, що переведення годинника насправді шкідливе. Попри те, що значна частина Європи, Штатів, а також частини Канади, Австралії та Латинської Америки все ще переводять годинник на зимовий та літній час, чимало країн у Азії та Африці вже не практикують це.

Зокрема, годинник вже не переводять у таких країнах:

Азербайджан;

Намібія;

Самоа;

Сирія;

Туреччина;

Уругвай;

більша частина Мексики.

Тим часом у США від переведення годинника вже відмовляються Гаваї та Аризона.

Деякі експерти зазначають, що дослідження вказують на зв'язок між зміною годинника та проблемами зі сном й навіть серцевими нападами. Втім, наслідки короткострокові, і потрібні більш масштабні дослідження, аби виявити, чи є реальна шкода.

Але є й більш серйозна проблема – практика переходу на літній час пов'язана зі збільшенням кількості смертельних ДТП, травм на робочому місці, медичних помилок та загальної смертності. Зокрема, в 2018 році іспанські дослідники виявили, що у день, коли годинники переводять вперед, кількість смертельних аварій зростає на 30%. А у день, коли годинники переводять назад, частота аварій зростає на 16%.

