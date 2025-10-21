В мире все больше стран не переводят часы: в чем причина
- Все больше стран отказываются от перевода часов из-за негативных последствий для здоровья и безопасности, такие как проблемы со сном и увеличение количества ДТП.
- Среди стран, которые уже не переводят часы, есть Азербайджан, Намибия, Турция, Уругвай, часть Мексики, а также Гавайи и Аризона в США.
Плюсы и минусы перевода часов в соответствии со временем года вызывают дискуссии по всему миру – но все больше стран отказываются от этой практики.
В течение последнего десятилетия многие страны отменили практику перехода на летнее время. Между тем в Украине нужно переводить стрелки часов на летнее и зимнее время в последнее воскресенье марта и октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Почему многие страны не переводят часы?
Сезонный перевод часов предусматривает изменение времени на один час назад осенью для перехода на стандартное время. И раньше таких изменений придерживалась примерно половина стран, но сейчас верными традиции остается лишь треть, пишет Pew Rsearch Center.
Не последняя причина – то, что эксперты по здравоохранению убеждены, что перевод часов на самом деле вреден. Несмотря на то, что значительная часть Европы, Штатов, а также части Канады, Австралии и Латинской Америки все еще переводят часы на зимнее и летнее время, немало стран в Азии и Африке уже не практикуют это.
В частности, часы уже не переводят в таких странах:
- Азербайджан;
- Намибия;
- Самоа;
- Сирия;
- Турция;
- Уругвай;
- большая часть Мексики.
Между тем в США от перевода часов уже отказываются Гавайи и Аризона.
Некоторые эксперты отмечают, что исследования указывают на связь между сменой часов и проблемами со сном и даже сердечными приступами. Впрочем, последствия краткосрочные, и нужны более масштабные исследования, чтобы выявить, есть ли реальный вред.
Но есть и более серьезная проблема – практика перехода на летнее время связана с увеличением количества смертельных ДТП, травм на рабочем месте, медицинских ошибок и общей смертности. В частности, в 2018 году испанские исследователи обнаружили, что в день, когда часы переводят вперед, количество смертельных аварий возрастает на 30%. А в день, когда часы переводят назад, частота аварий возрастает на 16%.
