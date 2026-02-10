Не Іспанія: ось яка країна Європи найкраща для виходу на пенсію у 2026

Коли мовиться про спокійний відпочинок на пенсії, багато людей як ідеальне місце для нього уявляють сонячну Іспанію чи Португалію.

Втім, цьогоріч за щорічним Глобальним індексом виходу на пенсію за 2026 рік, найкращою країною став досить несподіваний кандидат, пише International Living.

Яка країна найкраща для виходу на пенсію?

Вихід на пенсію за кордоном – це не лише мрія, але й рішення, що може повністю змінити життя. Але до вибору країни слід поставитися дуже відповідально. Щороку Глобальний індекс виходу на пенсію оцінює країни Європи за різними критеріями – клімат, охорона здоров'я, вартість життя, візи та житло, пише Express.

І якщо раніше Іспанія та Португалія і справді займали провідні позиції як практично ідеальні країни для виходу на пенсію, то цьогоріч їх потіснила несподівана Греція, піднявшись з сьомого місця одразу на перше.

Греція – це не лише про м'який, приємний клімат, але й про неквапливе ставлення до життя, міцну спільноту людей та щоденний зв'язок з природою. Поступово ці елементи проникають у повсякденне життя, і зрештою саме Греція стає країною, де можна відчути себе найбільш комфортно.

Більша частина Греції може, як і Іспанія, похвалитися понад 300 сонячними днями на рік. Літо спекотне та вологе, але особливий сюрприз приносить зима. Зазвичай у листопаді туристи вже починають покидати країну, а ресторани закриваються на міжсезоння.

Втім, температура рідко опускається нижче, ніж до 10 градусів. Щомісячні витрати – це приблизно 2900 – 3000 євро на місяць.

Оренда скромної двокімнатної квартири у Греції обійдеться приблизно у 600 – 800 євро на островах, а на материку гарне житло можна знайти і за 300 – 600 євро.

Цікаво! Один з факторів, що робить Грецію особливо привабливою для експатів – це оновлення програми "Золота віза" – вона дозволяє іноземцям отримати право на проживання шляхом інвестицій у нерухомість в розмірі 250 000 євро – і це робить її однією з найдоступніших програм у Європі.

Що ще слід знати туристам?