Де в Європі за звичайну воду в ресторані доведеться заплатити: список країн

Українці звикли, що за воду в ресторані доплачувати не доведеться – її часто приносять, щойно гості сідають за стіл. Втім, це правило діє далеко не в усій Європі.

Склянка звичайної води з-під крана видається дрібничкою, за яку точно не братимуть додаткові гроші у ресторані. Втім, нещодавно Касаційний суд в Італії ухвалив рішення, що ресторани та готелі не зобов'язані постачати клієнтів водою безоплатно, пише Euronews.

Чи мають у Європі давати воду у ресторанах безплатно?

Велику частину Європи вже охопила літня спека – і тому ситуація з водою у закладах стає все більш нагальною. Втім, безплатний доступ до питної води дається далеко не повсюди. Наприклад, 29 квітня Касаційний суд Італії постановив, що п'ятизірковий готель у Доломітових Альпах діяв абсолютно законно, коли відмовився надати гості стакан води з-під крана на прохання.

Цей випадок стався ще на різдвяні свята 2019 року, коли клієнтка придбала пакет вартістю понад 5700 євро з напівпансіоном та пунктом "напої не включені". І напої, вочевидь, передбачали також і звичайну воду, тож жінку просили доплачувати по 7 євро за пляшкову воду.



За склянку води в Італії доведеться доплатити / Фото Pexels

Судові позови гості готелю не дали очікуваного результату. Навпаки, на законодавчому рівні суд в Італії визнав, що заклади не зобов'язані надавати воду з-під крана. Дуже схожа ситуація також і в Німеччині, Бельгії та Нідерландах. Там заклади не мають жодних юридичних зобов'язань щодо води – вона є звичайним продуктом, і часто до столу її подають за цінами, вищими за інші безалкогольні напої чи навіть пиво.

Натомість у країнах Піренейського півострова закони щодо прав споживачів досить чіткі: в Іспанії усі заклади громадського харчування мають пропонувати водопровідну воду для пиття.

Схожі закони є й у Португалії – там заборонено стягувати додаткову плату за графин води з-під крана. Так само зобов'язані включати пляшку води до чека безплатно включати і у Франції – але за умови, що клієнт замовить повний обід.

А у Британії усі заклади, що продають алкоголь, зобов'язані також безплатно давати воду, якщо про це попросить клієнт.