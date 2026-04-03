Єдина, окрім України: ось яка країна Європи святкує Великдень не 5 квітня

Більшість західних християнських церков у Європі відзначають Великдень у 2026 році 5 квітня. Втім, для православних християн дата інша.

І католики, і протестанти у Європі святкуватимуть Великдень 5 квітня. Натомість православні та греко-католики робитимуть це на тиждень пізніше – 12 числа, пише Greece Insider.

Які країни в Європі святкують Великдень 12 квітня?

Католицькі церкви дотримуються григоріанського календаря, натомість Православна Церква досі використовує юліанський календар, аби обчислити дату Великодня – і саме ця різниця у календарях часто створює розрив між двома святкуваннями.

Довідка. Великдень святкується у першу неділю після першого повного місяця, що настає після весняного рівнодення. Зазвичай ця дата припадає на період між 22 березня та 25 квітня. Цей спосіб обчислення дати встановив ще Нікейський собор 325 року. Саме він узгодив святкування Великодня з місячними циклами.

Водночас кожні кілька років дати католицького та православного Великодня збігаються – востаннє це відбувалося 2025 року, а наступного збігу варто очікувати 2028 року.

Отож, у Європі Великдень 12 квітня святкує не лише Україна, але й Греція, пише Visit Greece. Також у ту ж саму дату відзначає свято і Єгипет.

