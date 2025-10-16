Укр Рус
16 жовтня, 12:59
Багато українців, низькі ціни та привітні люди: розкрито найкраще місто для життя в Іспанії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка Дарія, яка живе у Валенсії майже рік, вважає це місто найкращим для життя в Іспанії через велике українське ком'юніті, низькі ціни та гарний сервіс.
  • Валенсія приваблює пляжами, м'яким кліматом, гарною архітектурою та привітністю місцевих мешканців.

Українка майже рік тому переїхала до одного іспанського міста, і все ще не може знайти у ньому недоліків. Вона вважає його найкращим для життя у країні.

Зараз чимало українців живуть за кордоном, зокрема і в Іспанії. І українка Дарія, що живе у цій країні, поділилася, яке місто вважає найкращим. І це – Валенсія, повідомляє 24 Канал з посиланням на daria.musayeva

Які переваги життя у Валенсії?

Українка переконана, що Валенсія – це найкраще місто в Іспанії для життя. Вона переїхала туди вже майже рік тому, і все ще не знайшла жодних недоліків. 

Тут одне з найбільших українських ком'юніті в Іспанії – що дозволяє легко соціалізуватися та знайти друзів,
 – поділилася вона. 

Окрім того, приємно здивують і ціни у закладах та магазинах. У багатьох Іспанських містах, як-от у Барселоні чи Мадриді, вони значно вищі. Окрім того, у Валенсії відкривається все більше українських ресторанів, магазинів та салонів краси – і українка вважає це запорукою хорошого сервісу. 

Українка розповіла, яке місто вважає найкращим в Іспанії: дивіться відео

Сподобається Валенсія і людям, які люблять пляжний відпочинок, адже у місті є чимало пляжів та красивих прибережних зон, а клімат дуже м'який. 

Особисто я люблю місто за гарну архітектуру, затишні та автентичні заклади, привітність місцевих мешканців,
 – додала дівчина. 

