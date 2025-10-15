Українка, що вже чимало років тому переїхала до Канади, зізналася, що чимало місцевих продуктів шокують її й досі, повідомляє 24 Канал з посиланням на daria.veduta.
Цікаво Точно не для всіх: українка розповіла про плюси та мінуси життя в Канаді
Які незвичні продукти можна купити у Канаді?
Перша незвична покупка, яку можна знайти в Канаді – це готові млинці, що продаються вже одразу в упаковці.
Краще не показуйте це вашій бабусі,
– пожартувала українка.
Також продається у канадських магазинах курячий бульйон у пакетах "з-під соку". Так він може довго зберігатися. Продукт досить популярний серед канадців, і на полицях його є кілька різних видів.
Українка показала незвичні продукти в Канаді: дивіться відео
Також з незвичайних продуктів – почищені та консервовані мандарини та лохиновий сік. Окрім того, можна купити й арахісову пасту, але не звичайну, а в порошку.
А для сильно лінивих тут продають почищені зварені яйця і просто яєчний білок в пакеті,
– додала дівчина.
Які ще новини про українців за кордоном варто знати?
- Українська блогерка розповіла, скільки витрачає на місяць у Канаді. Вона поділилася, що особливо не економить, а найбільше грошей йде на оренду квартири.
- Тим часом українка в Італії поділилася, що країна добре підходить для подорожей, а ось для життя сподобається не всім. Серед основних проблем – мовний бар'єр та різниця у менталітеті.