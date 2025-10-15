Українка, що вже чимало років тому переїхала до Канади, зізналася, що чимало місцевих продуктів шокують її й досі, повідомляє 24 Канал з посиланням на daria.veduta.

Які незвичні продукти можна купити у Канаді?

Перша незвична покупка, яку можна знайти в Канаді – це готові млинці, що продаються вже одразу в упаковці.

Краще не показуйте це вашій бабусі,

– пожартувала українка.

Також продається у канадських магазинах курячий бульйон у пакетах "з-під соку". Так він може довго зберігатися. Продукт досить популярний серед канадців, і на полицях його є кілька різних видів.

Українка показала незвичні продукти в Канаді: дивіться відео

Також з незвичайних продуктів – почищені та консервовані мандарини та лохиновий сік. Окрім того, можна купити й арахісову пасту, але не звичайну, а в порошку.

А для сильно лінивих тут продають почищені зварені яйця і просто яєчний білок в пакеті,

– додала дівчина.

