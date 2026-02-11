Не лише Париж: 5 романтичних міст до Дня закоханих

Коли мова заходить про найромантичніше місто світу, більшість одразу згадує Париж. Проте Європа й світ мають чимало інших місць, які здатні подарувати атмосферу кохання, затишку та незабутніх прогулянок удвох.

Видання Forbes зробило огляд найбільш романтичних міст світу, які найчастіше обирають закохані.

Дивіться також Мандрівник відвідав 20 грецьких островів, але лише до цього повертається щороку

Які романтичні міста можна відвідати напередодні 14 лютого?

Венеція, Італія

Місто каналів, гондол і старовинних мостів давно стало символом романтики. Тут кожна прогулянка водою перетворюється на маленьку казку:

вузькі канали,

розкішні палаци,

витончені мости,

відблиски вечірніх ліхтарів.

Все це створює неповторну атмосферу. Закохані можуть насолоджуватися прогулянками на гондолах під звуки серенад, відвідувати затишні кафе на площах Сан-Марко та милуватися художніми галереями. Венеція ідеально підходить для вечірніх прогулянок удвох, коли місто сповнене спокою та романтики.



Венеція – це місто каналів, гондол і старовинних мостів / Фото Unsplash

Прага, Чехія

Чеська столиця вражає середньовічною архітектурою, вузькими кам'яними вуличками та затишними двориками. Особливо романтичною є прогулянка Карловим мостом на світанку, коли над річкою Влтавою розливається ніжне ранкове світло.

Прага зачаровує старовинними замками, історичними церквами та таємничими вуличками, де кожен крок переносить у минуле. Тут легко відчути себе героями середньовічної легенди, а численні кафе з виглядом на місто створюють атмосферу тепла і затишку.

Відень, Австрія

Столиця Австрії поєднує величну імператорську архітектуру з камерними кав'ярнями та музичними традиціями. Відень – справжнє місто елегантної романтики: парні прогулянки вздовж Дунаю, вечори в опері чи концертних залах, дегустації відомих австрійських тортів у затишних кафе. Старовинні палаци, красиві сади та імператорські площі роблять місто ідеальним для пар, які цінують культуру та класичну атмосферу.



Відень – справжнє місто елегантної романтики / Фото Unsplash

Брюгге, Бельгія

Маленьке середньовічне містечко з каналами, бруківкою та шоколадними крамницями часто називають "північною Венецією". Прогулянки вузькими вуличками, поїздки на човнах по каналах та вечірні ліхтарі створюють ефект казки. Брюгге – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути себе героями романтичного фільму: затишні кав'ярні, старовинні будинки та солодкий запах бельгійського шоколаду наповнюють місто магією.

Санторіні, Греція

Острів Санторіні вважають одним із найромантичніших напрямків світу. Білі будиночки з синіми куполами, вузькі вулички та легендарні заходи сонця над Егейським морем роблять його ідеальним місцем для пар.

Тут можна насолоджуватися морським повітрям, прогулянками уздовж кромки обривів та вечерями з видом на океан. Санторіні – це місце, де кожна мить наповнена красою та романтикою, а спільні пригоди залишаються в серці назавжди.

Цікаво! Як зазначає TravelAwaits, Париж уже давно вважають еталоном романтики, і саме тому він посідає перше місце у рейтингу найромантичніших міст світу. Місто закоханих приваблює туристів з усього світу не лише своєю архітектурою та історичними пам’ятками, а й неповторною атмосферою вузьких вуличок, затишних кафе, старовинних мостів і прогулянок уздовж Сени.

Звідки з'явилося свято 14 лютого?