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5 серпня, 10:15
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Українці на першому місці за нелегальним перебуванням в Чехії, але є і хороша новина

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Українці очолюють списки як за легальним, так і за нелегальним перебуванням у Чехії, з 373 844 українцями, які мають статус тимчасового захисту.
  • У першій половині 2025 року українці подали лише 70 заяв про тимчасовий захист, і з країни депортували 12 українців.
  • Нелегальне перебування включає прострочені документи та невиконання умов тимчасового захисту, причиною чого часто є неналежне інформування.

Найбільшу частку з-поміж усіх іноземців у Чехії становлять українці. За статистикою, громадяни нашої країни на першому місці за нелегальним перебуванням у країні.

Водночас українці також посідають перше місце і за легальним перебуванням в Чехії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Скільки українців мають статус тимчасового захисту в Чехії?

Звіт МВС Чехії свідчить, що станом на 30 червня статус тимчасового захисту мали 373 844 українці, з них:

  • у Празі – 98 084,
  • у Середньочеському краї – 52 927,
  • у Плзенському – 30 487,
  • у Південноморавському – 38 976.

59,2% наших біженців становлять жінки, ще 24% – діти до 18 років, 4,5% – люди віком понад 65 років.

Водночас цікаво, що за перше півріччя 2025 року українці подали лише 70 заяв про тимчасовий захист. Це лише 17% від усіх заяв на міжнародний захист у країні. 

Найбільше заяв подали в'єтнамці, а також громадяни Узбекистану, Молдови й Туреччини. 

Скількох українців депортували з Чехії?

Також українці лідирують серед тих, кого затримали за нелегальне перебування в Чехії у першій половині 2025 року. Вони становлять майже дві третини усіх виявлених порушників разом із громадянами Молдови та В'єтнаму.

За цей час з країни депортували 12 наших громадян. Серед депортованих це друге місце після громадян Словаччини.

Слід зазначити, що нелегальне перебування включає: прострочені документи, перебування без візи чи дозволу та невиконання умов тимчасового захисту.

Багато українців втрачають захист та стають нелегалами у Чехії через дрібниці, як от неналежне інформування про місце проживання.