В то же время украинцы также занимают первое место и по легальному пребыванию в Чехии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.
Смотрите также Сколько украинцев получают выплаты в Германии: официальные данные
Сколько украинцев имеют статус временной защиты в Чехии?
Отчет МВД Чехии свидетельствует, что по состоянию на 30 июня статус временной защиты имели 373 844 украинцы, из них:
- в Праге – 98 084,
- в Среднечешском крае – 52 927,
- в Плзенском – 30 487,
- в Южноморавском – 38 976.
59,2% наших беженцев составляют женщины, еще 24% – дети до 18 лет, 4,5% – люди старше 65 лет.
В то же время интересно, что за первое полугодие 2025 года украинцы подали лишь 70 заявлений о временной защите. Это лишь 17% от всех заявлений на международную защиту в стране.
Больше всего заявлений подали вьетнамцы, а также граждане Узбекистана, Молдовы и Турции.
Сколько украинцев депортировали из Чехии?
Также украинцы лидируют среди тех, кого задержали за нелегальное пребывание в Чехии в первой половине 2025 года. Они составляют почти две трети всех выявленных нарушителей вместе с гражданами Молдовы и Вьетнама.
За это время из страны депортировали 12 наших граждан. Среди депортированных это второе место после граждан Словакии.
Следует отметить, что нелегальное пребывание включает: просроченные документы, пребывания без визы или разрешения и невыполнение условий временной защиты.
Многие украинцы теряют защиту и становятся нелегалами в Чехии по мелочам, как вот ненадлежащее информирование о месте жительства.