В то же время украинцы также занимают первое место и по легальному пребыванию в Чехии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Сколько украинцев имеют статус временной защиты в Чехии?

Отчет МВД Чехии свидетельствует, что по состоянию на 30 июня статус временной защиты имели 373 844 украинцы, из них:

в Праге – 98 084,

в Среднечешском крае – 52 927,

в Плзенском – 30 487,

в Южноморавском – 38 976.

59,2% наших беженцев составляют женщины, еще 24% – дети до 18 лет, 4,5% – люди старше 65 лет.

В то же время интересно, что за первое полугодие 2025 года украинцы подали лишь 70 заявлений о временной защите. Это лишь 17% от всех заявлений на международную защиту в стране.

Больше всего заявлений подали вьетнамцы, а также граждане Узбекистана, Молдовы и Турции.

Сколько украинцев депортировали из Чехии?

Также украинцы лидируют среди тех, кого задержали за нелегальное пребывание в Чехии в первой половине 2025 года. Они составляют почти две трети всех выявленных нарушителей вместе с гражданами Молдовы и Вьетнама.

За это время из страны депортировали 12 наших граждан. Среди депортированных это второе место после граждан Словакии.

Следует отметить, что нелегальное пребывание включает: просроченные документы, пребывания без визы или разрешения и невыполнение условий временной защиты.

Многие украинцы теряют защиту и становятся нелегалами в Чехии по мелочам, как вот ненадлежащее информирование о месте жительства.