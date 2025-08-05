Водночас українці також посідають перше місце і за легальним перебуванням в Чехії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Скільки українців мають статус тимчасового захисту в Чехії?

Звіт МВС Чехії свідчить, що станом на 30 червня статус тимчасового захисту мали 373 844 українці, з них:

у Празі – 98 084,

у Середньочеському краї – 52 927,

у Плзенському – 30 487,

у Південноморавському – 38 976.

59,2% наших біженців становлять жінки, ще 24% – діти до 18 років, 4,5% – люди віком понад 65 років.

Водночас цікаво, що за перше півріччя 2025 року українці подали лише 70 заяв про тимчасовий захист. Це лише 17% від усіх заяв на міжнародний захист у країні.

Найбільше заяв подали в'єтнамці, а також громадяни Узбекистану, Молдови й Туреччини.

Скількох українців депортували з Чехії?

Також українці лідирують серед тих, кого затримали за нелегальне перебування в Чехії у першій половині 2025 року. Вони становлять майже дві третини усіх виявлених порушників разом із громадянами Молдови та В'єтнаму.

За цей час з країни депортували 12 наших громадян. Серед депортованих це друге місце після громадян Словаччини.

Слід зазначити, що нелегальне перебування включає: прострочені документи, перебування без візи чи дозволу та невиконання умов тимчасового захисту.

Багато українців втрачають захист та стають нелегалами у Чехії через дрібниці, як от неналежне інформування про місце проживання.