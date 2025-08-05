Водночас українці також посідають перше місце і за легальним перебуванням в Чехії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.
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Скільки українців мають статус тимчасового захисту в Чехії?
Звіт МВС Чехії свідчить, що станом на 30 червня статус тимчасового захисту мали 373 844 українці, з них:
- у Празі – 98 084,
- у Середньочеському краї – 52 927,
- у Плзенському – 30 487,
- у Південноморавському – 38 976.
59,2% наших біженців становлять жінки, ще 24% – діти до 18 років, 4,5% – люди віком понад 65 років.
Водночас цікаво, що за перше півріччя 2025 року українці подали лише 70 заяв про тимчасовий захист. Це лише 17% від усіх заяв на міжнародний захист у країні.
Найбільше заяв подали в'єтнамці, а також громадяни Узбекистану, Молдови й Туреччини.
Скількох українців депортували з Чехії?
Також українці лідирують серед тих, кого затримали за нелегальне перебування в Чехії у першій половині 2025 року. Вони становлять майже дві третини усіх виявлених порушників разом із громадянами Молдови та В'єтнаму.
За цей час з країни депортували 12 наших громадян. Серед депортованих це друге місце після громадян Словаччини.
Слід зазначити, що нелегальне перебування включає: прострочені документи, перебування без візи чи дозволу та невиконання умов тимчасового захисту.
Багато українців втрачають захист та стають нелегалами у Чехії через дрібниці, як от неналежне інформування про місце проживання.