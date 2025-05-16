Заборонили в'їзд в ЄС на 10 років: з Польщі депортували молодого українця

Нещодавно з Польщі депортували 22-річного українця. Він керував автомобілем попри заборону.

Крім того, відтепер юнаку заборонено в'їжджати на територію Євросоюзу впродовж найближчих 10 років. Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Через що депортували українця

Починаючи з 2023 року, молодого українця неодноразово судили за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Суд забороняв йому керувати автомобілем.

Але, попри всі судові заборони, українець не тільки продовжував їздити за кермом, а й продовжував виїжджати на дорогу в нетверезому стані.

Тому Головне управління поліції в Ополі попросило співробітників Сілезького відділу прикордонної охорони видати рішення про те, щоб правопорушник залишив територію Польщі.

Начальник прикордонної застави в Ополе видав 22-річному громадянину України постанову про виїзд з Польщі під загрозою її примусового виконання. Молодика супроводили до кордону з Україною та передали українським службам.

Також йому заборонили повторний в’їзд на територію країн Шенгенської зони на 10 років.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі депортували українця під час перетину кордону з Німеччиною.