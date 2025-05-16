Кроме того, отныне юноше запрещено въезжать на территорию Евросоюза в течение ближайших 10 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на inPoland.

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Из-за чего депортировали украинца

Начиная с 2023 года, молодого украинца неоднократно судили за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Суд запрещал ему управлять автомобилем.

Но, несмотря на все судебные запреты, украинец не только продолжал ездить за рулем, но и продолжал выезжать на дорогу в нетрезвом состоянии.

Поэтому Главное управление полиции в Ополе попросило сотрудников Силезского отдела пограничной охраны выдать решение о том, чтобы правонарушитель покинул территорию Польши.

Начальник пограничной заставы в Ополе выдал 22-летнему гражданину Украины постановление о выезде из Польши под угрозой ее принудительного исполнения. Молодого человека сопроводили до границы с Украиной и передали украинским службам.

Также ему запретили повторный въезд на территорию стран Шенгенской зоны на 10 лет.

Напомним, недавно в Польше депортировали украинца во время пересечения границы с Германией.