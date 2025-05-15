Кроме того, оказалось, что жертвами этих мошенников стали граждане и других стран ЕС. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Национальной полиции Чехии.

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Что известно о ситуации

Преступная группа создавала поддельные инвестиционные платформы, которые выглядели как настоящие. Людей убеждали установить приложения для удаленного доступа к компьютеру, а затем переводить средства на мошеннические счета. После этого деньги выводили через криптовалюту.

Таким образом только в Чехии пострадали по меньшей мере 37 человек, которые в общей сложности потеряли более 9 миллионов крон. Общий ущерб по Евросоюзу может достигать миллионов евро.

Оказалось, что Центр операций мошенников был расположен в административном здании на Закарпатье. Он занимал два этажа, имел свою серверную комнату, был оборудован видеонаблюдением, сигнализацией и охраной. Там работали айтишники и операторы колл-центра.

Во время обысков СБУ задержала 70 человек, среди которых 4 организатора схемы. Также в спецоперации участвовали четыре чешские полицейские из подразделения NCTEKK (Национальный центр борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью).

Какое наказание грозит злоумышленникам

Главным подозреваемым инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Сейчас правоохранители продолжают расследование.

Напомним, недавно в Польше задержали украинца, который участвовал в преступной группе по выдаче поддельных документов об обучении.