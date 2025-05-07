Мужчину взяли под временный арест сроком на 3 месяца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yavp.pl

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Что случилось

Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро в сотрудничестве с сотрудниками Пограничной службы Польши задержали бывшего проректора учебного заведения Collegium Humanum Тараса Г.

Он является гражданином Украины. Экс-проректора подозревают в участии в организованной преступной группе, которая занималась выдачей поддельных справок и дипломов об обучении в Collegium Humanum.

По материалам следствия, задержанный украинец, в сотрудничестве с другими лицами из университета, организовал незаконную процедуру выдачи документов, которые фиктивно подтверждают ход обучения граждан Украины.

За устройство одной фиктивной справки украинец брал комиссию 80 евро.

При участии Тараса Г. выдавались ложные справки, которые получали заинтересованные лица украинского происхождения. Из предварительных данных следует, что таким образом было выдано не менее 2405 ложных документов. В обмен на фиктивные справки Тарас Г. способствовал выплате в пользу Collegium Humanum в целом более 850 тысяч евро. Таким образом он вместе с другими лицами из руководства этого университета совершил преступление принятия имущественной выгоды,

– говорится на сайте Центрального антикоррупционного бюро Польши.

Тараса Г. задержали на пункте пропуска "Медика". Суд постановил взять его под временный арест сроком на 3 месяца.

Недавно мы писали, что Польша депортировала украинца из-за того, что он перевозил нелегалов.