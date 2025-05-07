Чоловіка взяли під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці. Про це пише 24 Канал із посиланням на Yavp.pl

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Що трапилось

Співробітники Центрального антикорупційного бюро у співпраці зі співробітниками Прикордонної служби Польщі затримали колишнього проректора навчального закладу Collegium Humanum Тараса Г.

Він є громадянином України. Експроректора підозрюють в участі в організованій злочинній групі, яка займалася видачею підробних довідок та дипломів про навчання в Collegium Humanum.

За матеріалами слідства, затриманий українець, у співпраці з іншими особами з університету, організував незаконну процедуру видачі документів, які фіктивно підтверджують перебіг навчання громадян України.

За влаштування однієї фіктивної довідки українець брав комісію 80 євро.

За участю Тараса Г. видавалися неправдиві довідки, які отримували зацікавлені особи українського походження. З попередніх даних випливає, що таким чином було видано щонайменше 2405 неправдивих документів. В обмін на фіктивні довідки Тарас Г. сприяв виплаті на користь Collegium Humanum загалом понад 850 тисяч євро. Таким чином він разом з іншими особами з керівництва цього університету вчинив злочин прийняття майнової вигоди,

– мовиться на сайті Центрального антикорупційного бюро Польщі.

Тараса Г. затримали на пункті пропуску "Медика". Суд постановив взяти його під тимчасовий арешт терміном на 3 місяці.

Нещодавно ми писали, що Польща депортувала українця через те, що він перевозив нелегалів.