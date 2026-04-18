Міф чи правда: чи дійсно в Австралії вода в туалеті змивається в інший бік

У мережі вже багато років обговорюють незвичне явище, яке нібито можна помітити у країнах Південної півкулі –інший напрямок змивання води. Ця тема регулярно привертає увагу мандрівників і викликає чимало запитань, особливо серед тих, хто планує поїздку за кордон.

Правда чи міф, що в країнах Південної півкулі вода закручується в інший бік – розповіло видання The Atlantic.

Чи дійсно в країнах Південної півкулі вода змивається в інший бік?

Найчастіше у таких обговореннях згадують Австралія – мовляв, саме там вода закручується у протилежний бік. У 2001 році журнал Scientific American звернувся до геолога Бреда Хансона з Луїзіанської геологічної служби, щоб пояснити це явище з точки зору науки. Він зазначив, що теоретично напрямок руху води справді може визначатися ефектом Коріоліса – явищем, пов'язаним із обертанням Землі.

За його словами, у Північній півкулі вода має тенденцію обертатися за годинниковою стрілкою, а у Південній – проти. Це можна уявити як рух води у посудині на обертовій поверхні: різниця швидкостей на різних рівнях створює видимий обертальний ефект.



Чи дійсно в країнах Південної півкулі вода змивається в інший бік / Фото Unsplash

Чому не все так однозначно?

Втім, сам Хансон підкреслює: проблема полягає у розмежуванні теорії та практики — у реальному світі цей ефект часто перекривається іншими чинниками. Цю думку підтримують і інші науковці. Професор океанічних та атмосферних наук Фред Декер зазначає, що у побутових умовах напрямок руху води найчастіше визначається випадковими факторами:

початковим потоком,

формою раковини чи унітаза,

іншими локальними особливостями.

Через це вплив ефекту Коріоліса практично неможливо помітити. Подібну позицію висловлює і фізик Роберт Ерліх. Він пояснює: теоретично у спеціально підготовлених умовах різницю можна зафіксувати, однак у звичайних побутових системах вона зникає через домінування інших факторів.

