У європейській столиці біженцям скасовують допомогу на оренду житла

В Естонії біженці можуть отримати одноразову компенсацію орендних витрат, щоб знайти собі постійне місце проживання. Проте тепер в Талліні їм перестануть платити фінансову допомогу.

Річ у тім, що Департамент соціального страхування і Департамент соціальної допомоги та охорони здоров'я завершують співпрацю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ERR.

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Коли закінчується допомога

Департаменти, які компенсували витрати на житло та послуги перекладу для українських біженців, завершать співпрацю у Таллінні на початку травня.

Водночас керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс заявила, що "підтримка не зникає, а стає більш цілеспрямованою і стійкою".

Ми поступово переходимо до звичайного порядку, за якого підтримку надають насамперед тим, хто звертається за міжнародним або тимчасовим захистом, не має в Естонії мережі підтримки та проживає в державних центрах розміщення за направленням Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їхньої заяви,

– пояснила вона.

Департамент соціального страхування також розглядає можливість припинити аналогічні домовленості й з іншими місцевими самоврядуваннями, щоб забезпечити єдиний підхід по всій країні та повернення до звичайного порядку.

У відомстві переконані, що таким чином підтримка українських біженців не залежатиме від місця їхнього проживання, а лише від того, чи потребують вони допомоги під час переїзду з центру розміщення.